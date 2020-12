Les suspects arrêtés comprenaient des Kurdes irakiens, des Afghans et des Italiens, a indiqué la police.

L’une des bases de l’anneau présumé se trouvait à Bari, dans le sud de l’Italie, où de faux documents ont été délivrés montrant que les migrants avaient un logement, une condition pour les permis de séjour. D’autres bases se trouvaient à Milan et à Turin dans le nord de l’Italie, ainsi que dans la ville de Vintimille, près de la frontière française.

D’autres prétendument impliqués dans le programme ont forgé des contrats de travail afin que les migrants puissent demander avec succès l’autorisation de rester en Italie, ont déclaré les autorités.

L’enquête a débuté en 2018, suite à l’arrivée de 10 bateaux près de la ville de Syracuse, dans l’est de la Sicile. Les bateaux étaient partis en Méditerranée orientale de Turquie et de Grèce, et non de Libye, où pendant des années la majorité des centaines de milliers de migrants étaient partis pour l’Italie à bord de navires de trafiquants non en état de naviguer.

L’enquête a mis en évidence les activités d’un réseau d’Italiens et d’étrangers, dont la plupart étaient en possession de permis de séjour délivrés sous protection internationale, a indiqué la police. Le pieu était « dédié à faciliter l’entrée, la résidence et le transit vers l’Europe du Nord des migrants d’Iran, d’Irak, d’Afghanistan et du Pakistan ».

Un suspect, a déclaré la police, était sur le point de transporter des migrants de la gare de Vintimille vers la France, l’un des pays de destination privilégiés des personnes faisant l’objet d’un trafic illicite.

Les skippers engagés pour faire naviguer les bateaux vers la Sicile ont été payés environ 1000 dollars (800 dollars) par traversée, tandis que les migrants ont chacun payé environ 6000 dollars (7200 dollars) pour être introduits clandestinement en Italie depuis l’Asie, via la Turquie et la Grèce, selon la police. Le réseau de contrebande fendu par les autorités italiennes était un « lien essentiel en relation avec les groupes criminels opérant en Turquie et en Grèce », a indiqué la police.