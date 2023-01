La police italienne arrête un homme dont la carte d’identité a aidé un gangster en fuite

Messina Denaro avait été condamné par contumace alors qu’il était en fuite pour plusieurs des crimes les plus odieux de la mafia et condamné à plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité. Il a été reconnu coupable d’être l’un des cerveaux des attentats à la bombe de 1992 – l’un des attentats a tué le plus haut magistrat anti-mafia italien, Giovanni Falcone, le long d’une autoroute à l’extérieur de Palerme et l’autre a tué un collègue magistrat, Paolo Borsellino deux mois plus tard – qui a choqué l’Italie . La femme de Falcone et les gardes du corps des deux magistrats ont également été tués dans ces attentats à la bombe.