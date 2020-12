La police italienne a arrêté samedi 19 personnes, soupçonnées d’être impliquées dans un réseau de passeurs.

La police a déclaré avoir démantelé une organisation criminelle qui transportait des migrants d’Afghanistan, d’Iran, d’Irak et du Pakistan vers l’Italie, puis vers l’Europe du Nord.

L’enquête, menée par les procureurs de Catane, en Sicile, a dévoilé un réseau impliquant des voiliers loués ou volés qui étaient utilisés pour transporter des migrants via la Turquie et la Grèce vers l’Italie, selon la police.

Certains des migrants ont ensuite voyagé vers le nord jusqu’à la frontière française pour être introduits clandestinement par véhicule dans ce pays avec l’aide de passeurs basés dans les villes frontalières, a indiqué la police dans un communiqué.

Les suspects comprenaient des Kurdes irakiens, des Afghans et des Italiens, a ajouté la police.

L’une des bases présumées de l’anneau était à Bari, dans le sud de l’Italie, où de faux documents ont été délivrés indiquant que les migrants avaient un logement, une condition pour les permis de séjour.

Des bases se trouvaient également à Milan et à Turin dans le nord de l’Italie ainsi que dans la ville de Vintimille, près de la frontière française.

D’autres prétendument impliqués dans le programme ont falsifié des contrats de travail afin que les migrants puissent demander avec succès l’autorisation de résider en Italie, ont déclaré les autorités.

L’enquête a débuté en 2018, déclenchée par l’arrivée de 10 bateaux près de la ville de Syracuse, dans l’est de la Sicile.

Les bateaux avaient navigué de Turquie et de Grèce en Méditerranée orientale, et non du sud, des côtes libyennes, où, depuis des années, la majorité des centaines de milliers de migrants partaient à bord des navires de trafiquants en mauvais état de navigation vers l’Italie.

L’enquête a révélé les activités d’un réseau d’Italiens et d’étrangers, la plupart de ces derniers détenant des permis de séjour délivrés pour des raisons de protection internationale, a indiqué la police.