ROME: la police italienne a déclaré lundi qu’un homme qui dirigeait un échange de crypto-monnaie déclaré en faillite l’année dernière était soupçonné d’être responsable d’une série de piratages ayant causé des pertes de 120 millions d’euros (146 millions de dollars).

Plus de 230000 personnes ont été escroquées par le cyber-vol d’une crypto-monnaie appelée Nano qui était détenue par la société BitGrail, a déclaré la police postale dans un communiqué.

«C’est la plus grande attaque cyber-financière en Italie et l’une des plus importantes au monde», a déclaré la police.

«Pour la première fois en Italie et en Europe, nous avons documenté des comportements frauduleux et rapaces au détriment des investisseurs réalisés entièrement sur des plateformes informatiques et via l’utilisation de monnaies virtuelles.»

La police a déclaré que le suspect était un homme de 34 ans de Florence et a donné ses initiales comme FF Il fait face à des accusations de fraude informatique, de faillite frauduleuse et de blanchiment d’argent. Il n’a pas été immédiatement possible de contacter l’homme ou ses avocats.

FF lui-même a contacté la police en février 2018 pour signaler le piratage et la perte d’une «énorme somme» de Nano Coin, une monnaie peu négociée qui a été lancée en 2015.

Ivano Gabrielli, directeur du centre national pour les cybercrimes (CNAIPIC), a déclaré à Reuters qu’après avoir commencé à enquêter, il est devenu clair que le chef de BitGrail était impliqué.

«On ne sait pas encore s’il a participé activement au vol ou s’il a simplement décidé de ne pas augmenter les mesures de sécurité après l’avoir découvert», a-t-il déclaré.

La police a déclaré qu’il aurait été facile d’empêcher le vol une fois le premier piratage repéré, mais au lieu de cela, « FF a sciemment échoué à les empêcher », permettant ainsi à la monnaie Nano d’être vidée des comptes.

(1 USD = 0,8223 euros)