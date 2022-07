“La police italienne a mis ma vie en danger avec une fouille sous la menace d’une arme”

Des images de Tiemoue Bakayoko fouillé sous la menace d’une arme sont devenues virales lundi. Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Tiemoue Bakayoko a déclaré que la police milanaise avait mis sa vie “en danger” lorsqu’ils l’avaient fouillé avec une arme à feu.

Le milieu de terrain de l’AC Milan, prêté par Chelsea, a été arrêté par la police alors qu’elle recherchait un suspect impliqué dans une fusillade.

Les images de l’incident, qui s’est produit il y a deux semaines, sont devenues virales cette semaine tandis que la police de Milan a justifié sa tactique en soulignant la gravité de la situation.

Et jeudi, Bakayoko, 27 ans, a parlé de son expérience dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

“Faire une erreur est humain”, a déclaré Bakayoko. “Je n’ai aucun problème à l’admettre. Cependant, les méthodes qu’ils ont utilisées posent problème.

“Il faut faire savoir que dans la vidéo on ne voit pas tout, peut-être juste la partie la plus calme.

“Je me suis retrouvé avec une arme à feu à un mètre de moi, et [so did] le passager. Ils mettent vraiment nos vies en danger.

“Les conséquences auraient pu être plus graves si je n’étais pas resté calme et si je n’avais pas été reconnu à temps.”

Plus tôt dans la semaine, la police de Milan a publié une déclaration à Reuters dans laquelle elle expliquait la fouille à main armée.

“Il convient de noter que la perquisition s’est déroulée dans un contexte opérationnel qui a justifié l’adoption des mesures de sécurité les plus élevées”, indique le communiqué.

“Egalement en fonction de l’autoprotection, et [it] s’est déroulée d’une manière absolument cohérente avec le type d’alarme en cours.

“Une fois la personne identifiée et [it had been] établi qu’il n’était pas impliqué, le service a repris sans aucune sorte de remarque de la part de l’intéressé.”

Bakayoko est à mi-parcours d’un prêt de deux ans à Milan, qu’il a aidé à remporter un premier titre de Serie A en 11 ans la saison dernière.

Il s’agit de son deuxième prêt à San Siro après avoir passé la campagne 2018-19 en prêt là-bas. Il a fait 18 apparitions pour Milan dans toutes les compétitions au cours de leur saison victorieuse.

Des informations de Reuters ont été incluses dans cet article.