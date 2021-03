Mais vendredi, Meshi-Zahav a démissionné de ZAKA et a renoncé à son prestigieux prix après que le journal israélien Haaretz a déclaré avoir interviewé six accusateurs et obtenu des preuves d’agression et d’exploitation sexuelles remontant à des décennies. Les cas auraient inclus des adolescents et des enfants plus jeunes.

