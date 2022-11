La police israélienne tue un Palestinien lors d’un raid en Cisjordanie

TEL AVIV, Israël (AP) – Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’un Palestinien avait été tué par des tirs israéliens jeudi, ce qui, selon la police israélienne, s’est produit lors d’un raid en Cisjordanie, alléguant que l’homme avait lancé une bombe incendiaire sur les forces.

Le ministère de la Santé a identifié l’homme comme étant Daoud Mahmoud Khalil Rayan, 42 ans, de Beit Duqqu, en Cisjordanie occupée.

Dans un autre incident jeudi, un Palestinien a été abattu après avoir poignardé un policier dans la vieille ville de Jérusalem. L’officier a été légèrement blessé et l’état de santé de l’agresseur n’était pas connu dans l’immédiat. Un autre officier a été légèrement blessé par le feu de son collègue.

Lors de l’incident de Cisjordanie, la police israélienne a déclaré que des gardes-frontières paramilitaires avaient fait une descente au domicile dans la ville d’un Palestinien qui a percuté mercredi avec sa voiture un soldat israélien. Là, ils ont fait face à une violente manifestation, des manifestants lançant des pierres et des bombes incendiaires sur les forces. Les forces ont ouvert le feu sur le lanceur de bombes incendiaires, a indiqué la police.

C’était la dernière d’une vague de combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est qui a tué plus de 130 Palestiniens cette année, faisant de 2022 la plus meurtrière depuis 2015. La violence s’est intensifiée au printemps, après une vague d’attaques palestiniennes contre des Israéliens. a tué 19 personnes, incitant Israël à lancer une opération de plusieurs mois en Cisjordanie qui, selon lui, est destinée à démanteler les réseaux militants. Les raids ont été accueillis ces dernières semaines par une augmentation des attaques contre des Israéliens, tuant au moins trois personnes.

La violence est survenue alors qu’un changement politique est en cours en Israël après les élections nationales, l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu étant sur le point de revenir au pouvoir dans un gouvernement de coalition composé d’alliés d’extrême droite, dont le législateur extrémiste Itamar Ben-Gvir, qui en réponse aux incidents a déclaré qu’Israël adopterait bientôt une approche plus dure envers les attaquants.

“Le moment est venu de rétablir la sécurité dans les rues”, a-t-il tweeté. “Le moment est venu pour un terroriste qui sort pour commettre un attentat d’être éliminé!”

Jeudi également, Israël a déclaré qu’il supprimait les points de contrôle à l’intérieur et à l’extérieur de la ville de Naplouse. Israël avait imposé les restrictions il y a des semaines, réprimant la ville en réponse à un nouveau groupe militant connu sous le nom de Lions’ Den. L’armée a mené des opérations répétées dans la ville ces dernières semaines, tuant ou arrêtant les principaux commandants du groupe.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et a depuis maintenu une occupation militaire sur le territoire et y a installé plus de 500 000 personnes. Les Palestiniens veulent le territoire, ainsi que la Cisjordanie et Jérusalem-Est, pour leur État indépendant espéré.

Tia Goldenberg, l’Associated Press