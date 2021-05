La police israélienne rassemble plus de 1550 suspects de violences collectives

«La majorité des incidents qui ont eu lieu ont été perpétrés par des Arabes israéliens qui sont descendus dans la rue et ont attaqué des civils juifs et des policiers», a-t-il dit.

Annonçant le début d’une campagne d’arrestations encore plus concertée, la police a déclaré dans un communiqué que des milliers de policiers et de policiers aux frontières s’étaient dispersés à travers le pays «pour traduire en justice les émeutiers, les criminels et tous ceux impliqués dans les troubles».

JÉRUSALEM – Plus de 1550 personnes ont été arrêtées au cours des deux dernières semaines, a déclaré lundi la police israélienne, soupçonnée d’être impliquée dans la récente flambée de violence populaire entre Arabes et Juifs qui a secoué les villes d’Israël.

Aida Touma-Sliman, une députée de la liste commune des partis à prédominance arabe au Parlement israélien, a déclaré qu’elle pensait que près de 90% des personnes arrêtées étaient des citoyens arabes. Elle a ajouté que certains avaient été détenus par l’agence de sécurité intérieure du Shin Bet, plutôt que par la police, et s’étaient vu refuser l’accès immédiat à des avocats.

La violence a commencé lorsque les manifestations palestiniennes à Jérusalem-Est et un raid de la police sur la mosquée Aqsa, l’un des sites les plus sacrés de l’islam, se sont transformés en un conflit militaire de 11 jours entre Israël et le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza. Le Hamas et d’autres groupes ont tiré plus de 4 300 roquettes sur Israël, tuant 12 personnes, et Israël a bombardé et bombardé des cibles à Gaza, tuant plus de 230 personnes.

Des jeunes arabes de Lod, une ville mixte juive-arabe du centre d’Israël, ont organisé une manifestation le 10 mai qui a été dispersée par la police avec des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Des jeunes arabes en colère se sont ensuite déchaînés dans la ville, incendiant des synagogues et des voitures, lançant des pierres et tirant des coups de feu sporadiques. Des gangs de justiciers extrémistes juifs, appelés de l’extérieur de Lod, se sont rapidement organisés et ont commencé à allumer leurs propres incendies.

S’enroulant dans la pire violence intercommunautaire qu’Israël ait connue depuis des décennies, l’explosion d’agressions, d’incendies criminels et de vandalisme s’est répandue dans d’autres villes mixtes du nord d’Israël et des villes arabes de Galilée, tandis que les Arabes bédouins incendiaient et tendaient des embuscades aux voitures des Juifs avec des pierres sur les routes. dans le sud du désert du Néguev.

Pendant plusieurs nuits, des gangs arabes et juifs ont cherché des cibles. Plusieurs victimes des deux côtés ont été battues sans connaissance; un juif a été gravement brûlé; et parfois les troubles sont devenus mortels.