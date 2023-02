La police israélienne met sous scellés le domicile de la famille de l’attaquant de Jérusalem

JERUSALEM – Des agents de sécurité ont scellé la maison familiale d’un Palestinien qui a percuté avec sa voiture un arrêt de bus à Jérusalem, tuant trois Israéliens et en blessant plusieurs autres, a annoncé dimanche la police israélienne.

La police a publié une vidéo montrant des policiers et des soldats soudant les portes et les fenêtres de l’appartement de Jérusalem-Est. L’action est intervenue après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a ordonné que le logement soit scellé immédiatement après l’attaque de vendredi. C’était la première étape avant la possible démolition de l’appartement.