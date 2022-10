La police israélienne et les Palestiniens s’affrontent à Jérusalem-Est

JERUSALEM (AP) – La police israélienne et les Palestiniens se sont affrontés dans les quartiers de Jérusalem-Est dans la nuit de mercredi, certains des troubles les plus féroces que la ville contestée ait connus depuis des mois.

Les tensions à Jérusalem-Est ont augmenté cette semaine alors que la police a mené des recherches intensives dans un quartier à la recherche de l’auteur d’une fusillade mortelle au début de la semaine qui a tué un soldat.

Les affrontements nocturnes, qui semblaient s’être calmés jeudi matin, surviennent alors que des dizaines de milliers de Juifs affluent vers Jérusalem pour célébrer la fête de Souccot d’une semaine, déferlant dans la vieille ville de Jérusalem, souvent un foyer de tensions.

La police a déclaré avoir arrêté 23 personnes à la suite des affrontements, dont la moitié étaient des mineurs. La police a déclaré que des manifestants masqués avaient lancé des bombes incendiaires et des pierres et déclenché des feux d’artifice en direction des policiers. Des images vidéo diffusées par la police israélienne ont montré une rue jonchée de détritus en feu et de poubelles incendiées.

La police a déclaré que dans certains cas, les agents avaient tiré à balles réelles contre les manifestants, mais aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

La chasse à l’homme de la police a étouffé la vie des résidents du camp de réfugiés de Shuafat à la périphérie de Jérusalem, un quartier difficile qui a longtemps été négligé par les autorités israéliennes. La police a initialement fermé les points d’entrée et de sortie du quartier et, bien qu’ils aient rouvert depuis, les agents arrêtent chaque voiture entrant et sortant de la ville, déclenchant des embouteillages et perturbant la routine quotidienne des habitants.

En réponse, les magasins, les entreprises et les écoles de Jérusalem-Est ont fermé mercredi pour protester contre les mesures de la police et en solidarité avec Shuafat.

La montée de la violence dans la ville brûlante survient dans un contexte de montée des tensions en Cisjordanie, où l’armée israélienne mène des raids nocturnes depuis le printemps dans ce qu’elle dit être une tentative de démanteler les réseaux militants et de contrecarrer de futures attaques. Plus de 100 Palestiniens ont été tués, faisant de cette année la plus meurtrière depuis 2015. Israël affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes locaux protestant contre les incursions et d’autres civils ont également été tués.

Israël a capturé Jérusalem-Est lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, puis a annexé cette partie de la ville. Elle considère la ville entière comme sa capitale éternelle et indivise. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour leur État indépendant espéré, avec le flanc est de Jérusalem comme capitale.

