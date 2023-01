La police israélienne disperse une réunion du comité des parents palestiniens

Commentez cette histoire Commenter

JERUSALEM – La police israélienne a interrompu une réunion de parents palestiniens à Jérusalem-Est au sujet de l’éducation de leurs enfants, affirmant qu’elle était illégalement financée par l’Autorité palestinienne. L’opération de samedi a eu lieu quelques jours seulement après que le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, un ultranationaliste avec une longue histoire de rhétorique et de cascades anti-arabes, a pris ses fonctions au sein du nouveau gouvernement israélien, sa droite la plus conservatrice de tous les temps. Il supervise désormais la police.

La police a allégué que la réunion avait été financée par l’Autorité palestinienne et qu’y participaient des militants de l’AP, ce qui, selon elle, était en violation de la loi israélienne. La police a déclaré qu’elle avait empêché la réunion d’avoir lieu et qu’elle opérait sous l’ordre de Ben-Gvir de la fermer. La police a refusé de fournir des preuves à l’appui de leur affirmation et un porte-parole de Ben-Gvir a posé des questions à la police.

Ziad Shamali, chef de l’Union des comités de parents d’élèves à Jérusalem, qui tenait la réunion, a nié toute implication de l’Autorité palestinienne, affirmant qu’elle était organisée pour discuter d’une pénurie d’enseignants dans les écoles de Jérusalem-Est. Il a déclaré qu’il considérait la revendication des liens avec l’AP comme “un prétexte politique pour interdire” la réunion.

L’Autorité palestinienne a été créée pour administrer Gaza et certaines parties de la Cisjordanie occupée. Israël s’oppose à toute activité officielle menée par l’Autorité Palestinienne à Jérusalem-Est, et la police a par le passé dissimulé des événements qui, selon elle, étaient liés à l’Autorité Palestinienne.

Israël a capturé Jérusalem-Est lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et l’a ensuite annexée, une décision non reconnue par la plupart de la communauté internationale. Israël considère la ville comme sa capitale indivise et éternelle. Les Palestiniens recherchent le secteur oriental de la ville comme capitale de l’État qu’ils espèrent.

Environ un tiers de la population de la ville est palestinienne et elle est depuis longtemps victime de négligence et de discrimination de la part des autorités israéliennes, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement et des services publics.