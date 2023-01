La police israélienne déjoue une tentative d’assassinat par drone dans un gang

Les autorités israéliennes ont inculpé sept hommes dans le cadre d’un complot visant à utiliser des drones explosifs pour tenter d’assassiner un inconnu à Jaffa dans le cadre d’un conflit lié à un gang.

“Après une enquête secrète menée par l’Unité centrale (YMR) dans le district de Tel-Aviv, sept suspects ont prévu de blesser une autre personne dans la ville de Jaffa à l’aide d’un drone doté d’un puissant engin explosif”, a déclaré à la presse un porte-parole de la police de Tel-Aviv. “Les suspects ont été arrêtés, et cette semaine, avec la clôture de l’enquête, ils ont été mis en examen et mis en garde à vue jusqu’à la fin de la procédure.”

L’enquête a commencé le 14 décembre 2022, après qu’un citoyen étranger des Philippines à Jaffa a remarqué un drone avec ses lumières allumées posé sur un mur avec un objet en dessous – ce que le témoin soupçonnait être un engin explosif.

La police à un point de contrôle local a répondu avec l’unité de déminage et a déterminé que le drone transportait un puissant engin explosif standard, composé d’une brique avec un mécanisme d’activation à distance.

La police de Tel-Aviv a alors lancé une opération secrète de renseignement qui a rapidement déterminé que la bombe était destinée à « blesser une autre personne » dans le cadre d’un « conflit criminel ».

La police a concentré son enquête sur une organisation anonyme dans la ville israélo-arabe de Kafr Kassem. Un raid sur une résidence à Jaffa a trouvé deux autres drones et téléphones portables, et à proximité de la maison, la police a trouvé des engins explosifs et des explosifs.

La police a arrêté les quatre hommes, ainsi que le propriétaire de la résidence, avec des suspects âgés de 25 à 35 ans, la plupart âgés de 30 à 31 ans.

Après avoir été interrogés par le parquet, les autorités ont arrêté deux autres suspects qui se trouvaient au Maroc.

L’avocat Scholoss Lazerovitch a déclaré au Jerusalem Post que l’affaire reflète “une avancée dans le monde du crime, l’utilisation criminelle de technologies innovantes”.

“Le fait de ne pas activer l’explosif ne réduit en rien le danger des intimés qui n’ont pas hésité à commettre un attentat sanglant dans la ville de Jaffa et leur activité n’a été arrêtée qu’en raison de circonstances extérieures et grâce à la vigilance et à la détermination de la police », écrit Lazerovitch.

Les accusations comprennent complot en vue de commettre un crime, possession et transport d’une arme et de munitions sans permis, et tentative de destruction de biens avec un explosif.

Yonat Friling de Fox News a contribué à cet article.