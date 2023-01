La police israélienne boucle le domicile de l’attaquant de la synagogue de Jérusalem

JERUSALEM (AP) – La police israélienne a scellé dimanche la maison de Jérusalem-Est d’un assaillant palestinien qui a tué sept personnes et en a blessé trois devant une synagogue, l’une des nombreuses mesures punitives approuvées par le cabinet de Benjamin Netanyahu dans la nuit.

Cette décision est intervenue après un week-end meurtrier au cours duquel sept personnes ont été tuées et cinq autres blessées dans deux fusillades distinctes à Jérusalem, au cours de l’un des mois les plus sanglants en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est depuis plusieurs années. Les mesures menaçaient d’aggraver encore les tensions et assombrissaient la visite la semaine prochaine du secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Les tirs du week-end ont suivi un raid israélien meurtrier en Cisjordanie jeudi qui a tué neuf Palestiniens, pour la plupart des militants. En réponse, des militants palestiniens de la bande de Gaza ont tiré un barrage de roquettes sur Israël, déclenchant une série de frappes aériennes israéliennes en réponse. Au total, 32 Palestiniens ont été tués dans les combats ce mois-ci.

S’adressant au Cabinet dimanche matin, Netanyahu a déclaré que “nous avons scellé la maison du terroriste qui a perpétré l’horrible attentat à Jérusalem, et sa maison sera démolie”.

« Nous ne recherchons pas une escalade, mais nous sommes prêts à tout scénario. Notre réponse au terrorisme est une main lourde et une réponse forte, rapide et précise », a-t-il déclaré.

La police a publié dimanche des images d’ingénieurs de l’armée israélienne soudant des plaques de métal sur les fenêtres et fermant la porte d’entrée dans le cadre de l’opération en réponse à la fusillade meurtrière de vendredi soir.

La police a déclaré que l’agresseur, identifié comme un résident de Jérusalem-Est âgé de 21 ans, avait été tué dans une fusillade avec des officiers après avoir fui les lieux dans l’implantation à majorité ultra-orthodoxe de Neve Yaakov à Jérusalem-Est.

Samedi, un garçon palestinien de 13 ans a ouvert le feu ailleurs à Jérusalem-Est, blessant deux Israéliens, ont indiqué les ambulanciers. L’agresseur a été abattu et hospitalisé.

Les funérailles des victimes de la fusillade de vendredi, l’attaque la plus meurtrière contre des Israéliens depuis 2008, devaient avoir lieu dimanche.

Le cabinet de Netanyahu a également déclaré qu’il prévoyait une série d’autres mesures punitives, notamment l’annulation des prestations de sécurité sociale pour les familles des assaillants, et qu’il prendrait des mesures pour “renforcer les implantations” cette semaine dans le cadre de la réponse du gouvernement aux attaques du week-end.

Netanyahu a déclaré que le renforcement des implantations en Cisjordanie occupée visait à « envoyer un message aux terroristes qui cherchent à nous déraciner de notre terre que nous sommes ici pour rester ».

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Il a construit des dizaines de colonies, qui abritent aujourd’hui plus de 500 000 colons juifs, au cours des décennies qui ont suivi.

La plupart de la communauté internationale considère les colonies comme un obstacle à la paix avec les Palestiniens, qui recherchent la Cisjordanie comme le cœur d’un futur État indépendant.

Au Caire, Blinken a ouvert sa tournée au Moyen-Orient dimanche et devait s’entretenir avec des étudiants de l’Université américaine de la ville avant de s’entretenir avec des responsables égyptiens lundi. Il devait ensuite se rendre en Israël pour l’étape la plus critique de la visite pour des entretiens avec des responsables israéliens et palestiniens.

The Associated Press