JERUSALEM (AP) – Les autorités israéliennes ont innocenté la police de tout acte répréhensible dans le cas d’un garçon de 9 ans qui a perdu un œil après avoir apparemment reçu une balle dans le visage par un officier israélien plus tôt cette année.

Malik Eissa a été frappé par ce qui semblait être une munition à pointe éponge en février dernier et a perdu la vue de son œil gauche, et sa famille dit qu’il n’est pas retourné à l’école en raison de traitements médicaux récurrents et de l’embarras d’être défiguré et dépendant d’un oeil prothétique.

Des habitants ont déclaré qu’il venait de descendre d’un bus scolaire dans le quartier palestinien d’Issawiya à Jérusalem-Est lorsque la police a ouvert le feu. La police a déclaré à l’époque qu’elle avait répondu aux émeutes dans le quartier tendu et avait utilisé ce qu’elle appelle des armes non létales.

Dans un communiqué envoyé à l’Associated Press samedi, le ministère israélien de la Justice a déclaré que son unité chargée des enquêtes internes de la police avait conclu que si l’incident était «triste», il n’y avait pas suffisamment de motifs de poursuites après avoir interrogé des témoins et examiné des séquences vidéo et d’autres preuves.

Il a déclaré que la police menait une opération d’arrestation à l’époque et avait été attaquée par un groupe de lanceurs de pierres. Il a également déclaré que les experts médicaux ne pouvaient pas déterminer si le garçon avait été touché par une balle ou une pierre. Il a toutefois indiqué que l’unité des enquêtes avait ordonné un examen de la conduite opérationnelle, y compris de son utilisation de balles à pointe épongée dans les zones civiles.

Le père de Malik, Wael Issa, a déclaré à AP que sa famille avait été victime d’injustice à deux reprises – d’abord lorsque le garçon a été abattu et maintenant que l’enquête est close.

«Lorsque mon fils a été abattu, les membres de l’unité d’enquête sont venus à l’hôpital. Ils étaient sur le point de pleurer. Ils m’ont dit: «Ne t’inquiète pas, les responsables de l’abattage seront tenus pour responsables» », a-t-il déclaré dimanche.« Mais 10 mois après l’enquête, ils ont décidé de fermer le dossier.

Il a déclaré que le garçon souffrait de maux de tête constants et de problèmes psychologiques et qu’il n’était pas retourné à l’école en raison de chirurgies répétées et de l’embarras concernant son apparence.

Il a déclaré que son fils avait finalement accepté de retourner à l’école il y a deux semaines après avoir reçu un œil de verre, mais qu’il avait arrêté d’y aller après quelques jours en raison d’un incident embarrassant.

«L’œil est tombé devant les étudiants. Il se sent mal », dit-il. «Franchement, je ne pense pas que justice me parviendra jamais dans ce système.»

Les Palestiniens et les groupes israéliens de défense des droits humains accusent depuis longtemps Israël de blanchir les actes répréhensibles de ses forces de sécurité.

B’tselem, le principal groupe israélien de défense des droits humains, a déclaré que l’affaire «illustre le blanchiment au travail».

«Chaque cas individuel est isolé à une série de détails techniques, comme s’il s’agissait d’un incident singulier, plutôt que d’une politique de feu ouvert», a-t-il déclaré. Il a accusé la police d’opérer au sein d’une «population civile opprimée pour imposer une occupation et une annexion», entraînant des victimes civiles et l’impunité de ceux qui leur faisaient du mal.

Issawiya fait partie de Jérusalem-Est, qu’Israël a capturée lors de la guerre du Moyen-Orient en 1967 avec la Cisjordanie et la bande de Gaza, territoires que les Palestiniens veulent pour un futur État. Israël a par la suite annexé Jérusalem-Est à une étape qui n’est pas internationalement reconnue et considère toute la ville comme sa capitale. Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme leur future capitale.

Issawiya a été le théâtre de fréquentes descentes de police qui déclenchent souvent des manifestations ou des affrontements. La police attribue la violence aux jeunes locaux, qu’elle accusent d’avoir jeté des pierres et des bombes incendiaires sur les véhicules de patrouille.

Au cours du week-end, un garçon palestinien de 13 ans a été tué par les tirs de l’armée israélienne lors d’affrontements avec des lanceurs de pierres en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. L’armée israélienne a déclaré qu’elle utilisait «des moyens de dispersion des émeutes» et qu’elle n’avait pas utilisé de tir réel, tandis que l’envoyé de l’ONU dans la région a appelé Israël à enquêter rapidement sur ce qu’il a appelé un incident «choquant et inacceptable».