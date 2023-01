La police israélienne arrête deux personnes pour vandalisme dans le cimetière de Jérusalem

Deux personnes ont été arrêtées pour avoir vandalisé plus de 30 tombes dans un cimetière protestant de Jérusalem.

L’un des hommes a été filmé en train de pousser une pierre tombale en forme de croix.

L’incident a été qualifié d'”acte de vandalisme intentionnel et de dégradation”.

La police israélienne a déclaré avoir arrêté deux personnes soupçonnées d’avoir vandalisé plus de 30 tombes dans un cimetière protestant de Jérusalem au début du mois.

Des images de sécurité diffusées sur les réseaux sociaux montrent un homme d’apparence juive orthodoxe entrant dimanche dernier dans le cimetière protestant du mont Sion, poussant une pierre tombale en forme de croix et la brisant avec des pierres avec l’aide d’un deuxième homme.

La police a déclaré que des dommages importants avaient été causés aux pierres tombales, qualifiant cela d ‘”acte de vandalisme intentionnel et de dégradation”.

Deux personnes, âgées de 14 et 18 ans, ont été arrêtées et seront traduites en justice, selon le communiqué de la police diffusé vendredi.

Il n’a pas identifié les suspects, disant seulement qu’ils étaient des résidents du centre d’Israël.

L’archevêque anglican de Jérusalem, Hosam Naoum, a qualifié la profanation de “crime de haine clair”.

“Cet acte n’est pas seulement lâche mais dégoûtant, et toute personne ayant du sang dans les veines rejetterait un tel comportement”, a déclaré Naoum lors d’une conférence de presse mercredi.

Le commandant du district de police de Jérusalem, le surintendant Doron Turgeman, a rencontré les dirigeants de l’église et a proposé d’aider à réparer les dégâts.

Le bureau américain des affaires palestiniennes a déclaré jeudi qu’il était “préoccupé” que le site religieux soit à nouveau ciblé – la deuxième fois en une décennie.

“Le vandalisme de sites religieux par qui que ce soit est inacceptable”, a déclaré le bureau. “Jérusalem doit être une ville pour tous ses habitants.”

L’incident s’est produit quelques jours seulement après qu’Israël a prêté serment au gouvernement le plus d’extrême droite de l’histoire du pays.

Mardi, le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, est entré dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Est occupée, dans un geste que les Palestiniens ont qualifié de “provocation délibérée”.

Jérusalem possède des sites sacrés pour le judaïsme, le christianisme et l’islam. Le cimetière a plus de 170 ans et abrite des membres éminents des forces armées et du clergé de la ville sainte.

Il est situé à proximité du lieu de sépulture de la journaliste d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh, qui a été tuée le 11 mai par un sniper israélien alors qu’elle faisait un reportage depuis le camp de réfugiés de Jénine.