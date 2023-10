La police israélienne arrête des suspects pour avoir craché près de pèlerins chrétiens et d’églises à Jérusalem

JERUSALEM (AP) — La police israélienne a annoncé mercredi avoir arrêté plusieurs personnes soupçonnées d’avoir craché en direction de pèlerins chrétiens et d’églises à Jérusalem cette semaine alors que les tensions religieuses ont de nouveau éclaté dans la capitale contestée que les trois confessions abrahamiques considèrent comme sainte.

Alors que les Juifs célèbrent Souccot – la fête des Tabernacles d’une semaine qui marque la récolte d’automne et commémore l’errance des Juifs dans le désert pendant l’Exode – les processions de Juifs ultra-orthodoxes dans les rues étroites de la vieille ville ont donné lieu à de nombreux incidents de crachats et laissé Jérusalem sur les nerfs. .

Une personne a été arrêtée après qu’un crachat lors d’un cortège ait été filmé et ait provoqué une indignation généralisée sur les réseaux sociaux. La vidéo, capturée pour la première fois par une ligne d’assistance téléphonique israélienne pour les agressions anti-chrétiennes, montre des Juifs ultra-orthodoxes crachant aux pieds de fidèles chrétiens étrangers dans la vieille ville de Jérusalem.

La police a également arrêté mercredi cinq autres personnes qui auraient craché en direction d’églises. L’un d’entre eux a été accusé d’agression et quatre ont été accusés de conduite illégale contre l’ordre public, a indiqué la police.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux mercredi montraient une procession de Juifs ultra-orthodoxes célébrant Souccot et crachant à l’entrée d’une ancienne église de Jérusalem. Le site, où la tradition veut que Jésus ait été fouetté sur ordre de Ponce Pilate, est connu sous le nom d’église de la Flagellation.

De telles images ont suscité des inquiétudes quant à l’intolérance croissante parmi les juifs religieux et ont suscité mardi une rare condamnation de la part du rabbin officiel d’Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’autres hauts responsables.

La Jordanie, alliée régionale, a ajouté mercredi au tollé, le ministère des Affaires étrangères affirmant avoir envoyé une plainte à l’ambassade d’Israël condamnant la série d’incidents anti-chrétiens. La Jordanie voisine est le gardien officiel de l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, le lieu saint le plus sensible et le plus contesté de Jérusalem, que les Juifs vénèrent comme le Mont du Temple.

La police a annoncé qu’elle lancerait une enquête sur les actes de haine antichrétienne, renforcerait la surveillance dans la vieille ville – où les ruelles sinueuses en pierre regorgent déjà de caméras de sécurité – et envisagerait d’imposer des amendes aux auteurs de ces actes.

Les chrétiens – dont la grande majorité sont des Palestiniens qui considèrent vivre sous occupation à Jérusalem-Est annexée par Israël – ont lié la recrudescence du vandalisme et des attaques antichrétiennes au gouvernement d’extrême droite de Netanyahu, qui, selon eux, enhardit les extrémistes juifs.

Cette semaine a été particulièrement tendue, avec des juifs ultra-orthodoxes portant des feuilles de palmier rituelles pour Souccot défilant dans la Via Dolorosa, où les chrétiens croient que Jésus a transporté sa croix vers sa crucifixion, dans la vieille ville, aux côtés des pèlerins chrétiens.

Les défenseurs chrétiens accusent le gouvernement de négliger leurs plaintes et les autorités de ne rien faire, voire rien, pour arrêter la montée du harcèlement à caractère religieux.

Certains ministres israéliens ont dénoncé les crachats contre le clergé. Mais d’autres alliés de Netanyahu se sont montrés plus équivoques.

Les médias israéliens ont rapporté que le député de la coalition Simcha Rothman avait rejoint une marche de Souccot au cours de laquelle des Juifs ultra-orthodoxes crachaient sur les églises. Les rapports indiquent que le frère de Rothman, le rabbin Natan Rothman, a dirigé le défilé.

La porte-parole du législateur, Odelya Azulay, a confirmé que Rothman avait participé à la procession religieuse de son frère mercredi, mais a nié que des crachats aient eu lieu lors de l’événement.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui supervise les forces de police du pays, a déclaré mercredi à la radio militaire israélienne que « cracher sur des chrétiens n’est pas une affaire pénale ».

« Tout ne vaut pas la peine d’être emprisonné », a ajouté Ben-Gvir.

Son commentaire a suscité davantage d’indignation, en particulier parmi les Palestiniens.

« Cette rhétorique officielle met au jour le racisme et les préjugés profondément enracinés qui infectent la société israélienne », Dimitri Diliani, membre éminent du parti nationaliste laïc Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et président de la Coalition nationale chrétienne de Terre Sainte.

Israël a capturé Jérusalem-Est – ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza – lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967, puis l’a annexée dans une démarche non reconnue internationalement.

Julia Frankel, Associated Press