La police israélienne affirme que 2 personnes ont été tuées, dont un enfant, dans un attentat à la voiture-bélier à Jérusalem

Jérusalem Est — Deux personnes, dont un enfant, ont été tuées vendredi dans une attaque à la voiture-bélier contre un arrêt de bus à Jérusalem-Est annexée par Israël, ont annoncé les autorités israéliennes.

« À la suite du pilonnage, il y a deux morts et cinq autres blessés », a indiqué un communiqué de la police israélienne. L’hôpital Shaare Zedek de Jérusalem a déclaré que les personnes décédées avaient entre 8 et 20 ans.

“Le suspect a été neutralisé sur place” à Ramot, une colonie juive de Jérusalem-Est annexée par Israël, a indiqué la police israélienne, la qualifiant d’attaque “terroriste”.

“Les forces du district de Jérusalem, dont un détective qui n’était pas de service, sont arrivées rapidement sur les lieux, et ont tiré sur le terroriste qui a été neutralisé sur place”, a ajouté la police dans un communiqué séparé.

Des secouristes israéliens travaillent sur une scène où deux personnes ont été tuées, dont un enfant, et au moins cinq autres blessées par un véhicule qui a heurté une foule à un arrêt de bus près d'une colonie israélienne à Jérusalem-Est, le 10 février 2023.

Un journaliste de l’AFP présent sur les lieux a aperçu une voiture bleue qui avait percuté un arrêt de bus. Une poupée rose pour enfants se trouvait parmi les débris à proximité.

Un hélicoptère a survolé la scène au-dessus de la tête.

Des dizaines de spectateurs se sont rassemblés sur les lieux, dont beaucoup de Juifs ultra-orthodoxes vêtus de vêtements noirs et blancs.

“C’est fou ce qui se passe”, a déclaré à l’AFP Nehurai Dery, qui était en route pour rendre visite à son père à Ramot. « Le gouvernement devrait (trouver) une solution… Mais le gouvernement ne veut pas de solution. Le gouvernement ici, le gouvernement à Gaza, à Ramallah, ils veulent la division.

L’attentat à la voiture-bélier de vendredi a suivi une semaine de violence en Cisjordanie occupée par Israël.

Jeudi, les forces israéliennes ont abattu un Palestinien près de la ville cisjordanienne d’Hébron, a déclaré le ministère palestinien de la Santé, après ce que l’armée a qualifié d'”attaque à l’arme blanche”.



Les attentats meurtriers en Israël mettent en lumière l'escalade de la violence au Moyen-Orient

Mardi, les troupes israéliennes ont abattu un adolescent palestinien dans la ville de Naplouse, selon le ministère palestinien de la Santé, l’armée israélienne affirmant qu’il avait tiré sur des soldats.

La veille, les forces israéliennes avaient tué cinq tireurs palestiniens présumés lors d’un raid à Jéricho, dans la vallée du Jourdain, après une recherche de plusieurs jours de suspects lors d’une fusillade dans un restaurant près de la ville.

Le conflit israélo-palestinien a vu au moins 43 Palestiniens – dont des attaquants, des militants et des civils, tués cette année. Huit civils israéliens, dont deux enfants, et un Ukrainien ont été tués au cours de la même période, selon un décompte de l’AFP basé sur des déclarations officielles.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu en Israël et en Cisjordanie le mois dernier lors d’un voyage axé sur l’appel au calme face à une escalade de la violence.



Le secrétaire d'État rencontre des dirigeants israéliens et palestiniens dans un contexte de violence meurtrière dans la région

Au cours des pourparlers avec les dirigeants israéliens et palestiniens, Blinken a exhorté les deux parties à empêcher de nouvelles effusions de sang.

L’année dernière a été l’année la plus meurtrière en Cisjordanie depuis que les Nations Unies ont commencé à suivre les décès sur le territoire en 2005. En novembre, deux personnes ont été tuées et 13 blessées dans des attentats à la bombe à deux arrêts de bus de Jérusalem.

Israël a capturé le secteur est de Jérusalem lors de la guerre des Six jours de 1967 et l’a ensuite annexé dans un mouvement non reconnu internationalement.