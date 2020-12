Des résidents ont déclaré qu’il venait de descendre d’un bus scolaire dans le quartier palestinien d’Issawiya à Jérusalem-Est lorsque la police a ouvert le feu. La police a déclaré à l’époque qu’elle avait répondu aux émeutes dans le quartier tendu et avait utilisé ce qu’elle appelle des armes non létales.

Dans une déclaration envoyée samedi à l’Associated Press, le Département de la justice israélien a déclaré que l’Unité des enquêtes de la police interne avait conclu que si l’incident était « triste », les motifs de poursuites n’étaient pas suffisants après avoir interrogé des témoins et vu séquences vidéo et autres preuves.

Il a déclaré que la police menait une opération d’arrestation à l’époque et avait été attaquée par un groupe de lanceurs de pierres. Il a également déclaré que les experts médicaux ne pouvaient pas déterminer si le garçon avait été touché par une balle ou une pierre. Cependant, il a déclaré que l’unité de recherche avait ordonné un examen du comportement opérationnel, y compris l’utilisation de balles à pointe éponge dans les zones civiles.

Le père de Malik, Wael Issa, a déclaré à AP que sa famille avait été victime d’injustice à deux reprises – d’abord lorsque le garçon avait été abattu et maintenant l’enquête était close.

Il a déclaré que le garçon souffrait constamment de maux de tête et de problèmes de santé mentale et qu’il n’était pas retourné à l’école en raison de chirurgies répétées et de la honte de son apparence.