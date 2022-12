La police israélienne a annoncé l’arrestation d’un suspect lié à l’Etat islamique dans les attentats terroristes à la gare routière

La police israélienne a annoncé mardi l’arrestation d’un suspect soupçonné d’être responsable de deux attentats à la bombe dans des gares routières qui ont tué deux personnes et blessé plus de 20 autres le mois dernier, dont deux Américains.

Une enquête conjointe de la police israélienne, des forces de sécurité et des Forces de défense israéliennes a conduit à l’arrestation d’Aslam Faruch, 26 ans, un résident palestinien de Jérusalem-Est. La police a déclaré que le suspect nourrissait une idéologie salafiste-djihadiste liée à l’organisation terroriste ISIS.

Faruch, ingénieur en mécanique de formation, est accusé d’avoir orchestré les attentats du 23 novembre, lorsque des sacs remplis d’explosifs ont explosé à distance dans deux gares routières, selon la police israélienne. Les attentats à la bombe ont été condamnés par les dirigeants mondiaux et l’ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, a qualifié les explosions de “lâches attaques terroristes”.

Deux citoyens israéliens, Tadasa Tashume Ben Ma’ada et Arye Shechopek, ont été tués dans les explosions.

I24 News d’Israël a rapporté que Faruch a été détenu à l’origine le 29 novembre, mais son arrestation n’a pas été autorisée à être publiée jusqu’à présent en raison d’un ordre de bâillon.

Faruch aurait fui les lieux des attentats en scooter motorisé et se serait caché dans une grotte du désert de Judée, où un engin explosif a également été découvert.

Les enquêteurs ont déclaré que Faruch était inconnu des agences antiterroristes israéliennes avant son arrestation. Des preuves ADN l’ont lié à des preuves découvertes sur les lieux des attentats à la bombe, a rapporté le Jerusalem Post. Un autre suspect a été arrêté et accusé d’avoir comploté un autre attentat terroriste avec une ceinture d’explosifs, selon la police.

“Dans le cadre de l’enquête, d’autres suspects ont été arrêtés. Il a été révélé que l’un des suspects prévoyait de mener une attaque terroriste distincte dans le secteur de la gare routière centrale de Jérusalem”, a déclaré la police israélienne. “L’arrestation du suspect a contrecarré ses intentions.”

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a félicité les autorités pour l’arrestation de Faruch dans un communiqué.

“A la suite d’un effort de renseignement et d’une enquête de grande envergure, les forces de sécurité ont appréhendé le terroriste répréhensible qui a perpétré le double attentat à la bombe à Jérusalem. J’ai suivi de près cette enquête complexe et j’ai été informé de ses détails. Je félicite l’ISA, la police israélienne, l’armée israélienne et toutes les forces de sécurité pour leur enquête qui a conduit à l’arrestation de ce terroriste », a déclaré Lapid.

“Comme nous l’avions promis, nous l’avons trouvé”, a-t-il ajouté. “Israël trouvera tous les terroristes qui attaquent nos citoyens et les traitera dans toute la mesure de la loi.”