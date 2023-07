La police irlandaise soutient l’enquête sur la mort de deux adolescents sur une île grecque alors que des élèves forment la garde d’honneur | Nouvelles du monde

La police irlandaise s’est envolée pour l’île de vacances grecque d’Ios pour aider à l’enquête sur la mort de deux camarades de classe de Dublin, alors que les préparatifs pour les rapatrier sont en cours.

Andrew O’Donnell et Max Wall, tous deux âgés de 18 ans et anciens élèves du St Michael’s College, est mort ce week-end alors qu’ils célébraient la fin de leurs examens du Leaving Certificate.

Aujourd’hui, des centaines de jeunes irlandais les étudiants ont formé une haie d’honneur alors que des véhicules transportant leurs corps quittaient l’île pour Athènes.

Environ 90 élèves de St Michael étaient à Ios pour célébrer la fin du Leaving Certificate, un rite de passage pour les adolescents irlandais.

On pense que jusqu’à un millier d’étudiants irlandais de différentes écoles sont en vacances sur l’île.

Andrew a disparu après une soirée vendredi, et son corps a été retrouvé dimanche matin dans un champ rocheux, avec des signes de chute.

Max a été retrouvé insensible près de la zone portuaire lors d’un incident distinct plus tard dimanche.

On pense qu’il est peut-être mort de causes naturelles, et actuellement, on ne pense pas que les deux incidents tragiques soient liés.

Il n’y a aucune suggestion de jeu déloyal dans l’un ou l’autre des décès.

La police grecque mène deux enquêtes et le service de police irlandais An Garda Siochana a déclaré à Sky News que deux de ses officiers se sont rendus à Ios « pour fournir une assistance aux enquêtes en cours et au rapatriement des deux hommes ».

« Comme il s’agit d’une enquête menée par les autorités grecques, An Garda Siochana n’a pas d’autre commentaire à faire pour le moment », a ajouté un porte-parole.

Les parents des deux adolescents se sont également rendus à Ios.

« Max et Andrew sont morts parmi leurs amis »

Les élèves et les parents ont défilé devant une pile d’hommages floraux aux portes de St Michael’s alors qu’ils assistaient à un service de prière à l’école.

L’aumônier, le père Paddy Moran, a déclaré aux personnes rassemblées que « Max et Andrew sont morts parmi leurs amis », et qu’ils devraient « s’accrocher à l’espoir que le Christ vous donne ».

Des services ont eu lieu aujourd’hui et demain à la mémoire des deux étudiants, et un mémorial aura lieu plus tard dans la semaine.

Des livres de condoléances ont été ouverts à l’école, qui a déclaré dans un communiqué que Max était « une source constante de positivité » et a décrit Andrew comme un étudiant « populaire » et un footballeur « engagé ».

Image:

Livres de condoléances. Photo: Union du Collège St Michael





Pendant ce temps, les amis des étudiants décédés ont mis leur chagrin derrière eux aujourd’hui pour aider l’équipe irlandaise de rugby des moins de 20 ans à se qualifier pour les demi-finales du championnat du monde en Afrique du Sud.

Six anciens élèves de St Michael, qui connaissaient le couple décédé, font partie de l’équipe et ont été déclarés par leur entraîneur Richie Murphy choqués et dévastés.

Ce chagrin a été aggravé hier par la mort subite du père d’un autre membre de l’équipe dans un accident de parapente près du Cap.

Greig Oliver, ancien international écossais de rugby, était en Afrique du Sud pour soutenir son fils, Jack Oliver, membre de l’équipe U20.

L’homme de 58 ans a été tué après la collision de deux parapentes en tandem.

Malgré la triple tragédie, l’équipe irlandaise, portant des brassards noirs, a vaincu les Fidji 47-27 pour prendre la tête de leur groupe et se qualifier pour les demi-finales dans une atmosphère extrêmement émouvante.

Image:

L’équipe irlandaise arborait des brassards noirs contre les Fidji. Photo : SteveHaagSports/INPHO/Shutterstock





Avant le match, le capitaine Diarmuid Mangan a déclaré: « Beaucoup de gars de notre équipe auraient connu les deux garçons. Tout le monde essaie juste de contourner les gars et de s’assurer qu’ils vont bien et qu’ils sont choisis. en haut.

« C’est évidemment une terrible tragédie et nous présentons nos condoléances aux deux familles. »

L’autopsie des deux jeunes hommes devrait être conclue à Athènes d’ici mercredi.