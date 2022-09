La police iranienne prévient qu’elle réprimera de “toute sa force” alors que les manifestations approchent de la troisième semaine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La police iranienne a déclaré qu’elle allait bientôt réprimer “de toutes ses forces” les manifestations nationales contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans.

Les autorités iraniennes ont déjà tué des dizaines de manifestants au cours des 11 derniers jours de troubles, coupant l’accès à Internet pour dissimuler la violence. Les manifestants ont incendié des postes de police et même tué plusieurs membres du gouvernement du groupe paramilitaire Basij.

“Les policiers s’opposeront de toutes leurs forces aux complots des contre-révolutionnaires et des éléments hostiles, et traiteront fermement ceux qui perturbent l’ordre public et la sécurité partout dans le pays”, a annoncé la police iranienne dans un communiqué mercredi.

La panne d’Internet en Iran a rendu difficile de déterminer combien de personnes ont été arrêtées ou tuées dans les troubles. Selon certaines estimations, jusqu’à 200 personnes ont été tuées et 10 000 ont été arrêtées.

Les manifestants exigent la fin du port obligatoire du hijab et des autres violations des droits des femmes en Iran. De nombreuses femmes participant aux manifestations ont mis le feu à leur hijab dans la rue.

Les manifestations ont éclaté pour la première fois après que la police des mœurs iranienne a arrêté Amini plus tôt en septembre pour ne pas avoir porté correctement son hijab. Elle a subi de graves blessures pendant sa garde à vue et a ensuite été relâchée à l’hôpital dans le coma, où elle est rapidement décédée.

Les autorités iraniennes auraient rejeté la responsabilité de la mort d’Amini, affirmant qu’elle s’était simplement effondrée pendant sa détention. Cependant, la famille d’Amini dit avoir trouvé des preuves de coups sur son corps lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital.

Les troubles ont été les plus graves dans la région du nord-est de l’Iran, où une grande partie de la population du pays groupe minoritaire kurde réside. Amini était elle-même kurde.

