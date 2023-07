La police iranienne de la moralité reprend les patrouilles du hijab après un sursis lors des manifestations

La décision de Téhéran marque la fin d’un sursis apparent dans les patrouilles publiques de la police des mœurs, qui ont apparemment ralenti à la suite de manifestations de masse après la mort d’une femme kurde de 22 ans détenue par la force en septembre dernier. Les agents ont arrêté Mahsa Amini pour une violation présumée du code vestimentaire et elle est décédée sous leur garde à vue, des militants affirmant qu’elle avait été battue. Les protestations déclenchées par la mort d’Amini ont saisi l’Iran pendant des mois alors qu’elles se transformaient en une manifestation plus large de mécontentement contre les dirigeants conservateurs de la république islamique.

La police de la moralité, ou patrouille d’orientation, reprendra ses patrouilles pour faire respecter le code vestimentaire strict de l’Iran en voiture et à pied à partir de lundi, a déclaré Saeid Montazer-al-Mahdi, porte-parole du commandement iranien de l’application de la loi, a rapporté dimanche l’agence de presse Fars, affiliée à l’État iranien. Il a déclaré que les officiers lanceraient des avertissements à ceux qui « insisteraient pour enfreindre les normes sociales et porteraient des vêtements hors normes ». Si l’individu continue de désobéir à l’avertissement, Montazer-al-Mahdi a déclaré que les unités de police « l’affronteraient légalement », bien qu’il n’ait pas précisé ce que cela impliquerait.

On estime que des centaines de personnes ont été tuées et plus de 20 000 arrêtées dans le cadre de la réponse brutale du gouvernement aux manifestations. Cependant, le nombre exact de personnes détenues, ainsi que leur sort, sont inconnus en raison de la forte censure et des limitations des reportages en Iran.