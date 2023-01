La police iranienne arrête les meilleurs footballeurs lors de la fête du Nouvel An

La police iranienne a brièvement détenu plusieurs footballeurs de haut niveau lors d’un raid sur une fête du Nouvel An à l’est de Téhéran, où des hommes et des femmes se seraient mélangés et où de l’alcool aurait été servi en violation d’une interdiction islamique, selon les médias iraniens.

La nouvelle des brèves arrestations des joueurs, qui n’ont pas été identifiés, est intervenue au moment de l’annonce de la libération du journaliste dissident iranien Keyvan Samimi, emprisonné en décembre 2020 pour « complot contre la sécurité nationale ».

L’agence de presse Tasnim a déclaré à propos des arrestations de footballeurs : “Plusieurs joueurs actuels et anciens de l’un des principaux clubs de football de Téhéran ont été arrêtés la nuit dernière lors d’une fête mixte dans la ville de Damavand”.

L’agence a ajouté: “Certains de ces joueurs étaient dans un état anormal en raison de la consommation d’alcool.”

Il n’a pas été précisé combien de footballeurs étaient détenus.

Le mélange entre les sexes en dehors du mariage et la consommation d’alcool sont interdits par les lois islamiques iraniennes. La loi iranienne n’autorise les non-musulmans à consommer de l’alcool qu’à des fins religieuses. Il est interdit de danser avec le sexe opposé.

Les restrictions sociales font partie des problèmes qui ont provoqué des troubles de masse ces derniers mois. L’Iran a été secoué par des semaines de protestations qui se sont propagées à travers le pays après la mort en garde à vue le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour avoir soi-disant porté son hijab de manière inappropriée. Les autorités iraniennes ont déclaré que leur enquête avait montré qu’elle était décédée de causes naturelles en raison d’une maladie préexistante, mais sa famille affirme qu’elle a été battue.

Les protestations contre l’establishment clérical se sont transformées en un vaste mouvement pour défier la théocratie qui dirige l’Iran depuis 1979. Les responsables iraniens affirment que des centaines de personnes ont été tuées dans les troubles, y compris des membres des forces de sécurité, et des milliers ont été arrêtées.

Le mois dernier, l’Iran a exécuté deux hommes, tous deux âgés de 23 ans, qui avaient été reconnus coupables d’attaques contre les forces de sécurité dans le cadre des manifestations. Un certain nombre de footballeurs actuels et anciens ainsi que d’autres athlètes et personnalités ont été arrêtés ou interrogés par les autorités après avoir exprimé leur soutien aux manifestations.

Pendant ce temps, le journal réformiste Shargh a annoncé dimanche la libération du journaliste Samimi, âgé de 73 ans, qui avait été condamné en décembre 2020 à trois ans de prison et détenu à Semnan, à près de 200 km (125 miles) à l’est de Téhéran. Shargh n’a pas précisé la date de sa libération.

Samimi avait été autorisé à sortir de prison pour raisons médicales en février 2022. Mais il est retourné en prison en mai après avoir été soupçonné d’avoir mené des activités contre la sécurité nationale, a indiqué l’agence de presse Mehr.

En décembre, il a publié un message depuis la prison soutenant le mouvement de protestation après la mort d’Amini. Samimi avait purgé des peines de prison avant et après la révolution islamique de 1979.

Les médias d’État ont rapporté dimanche qu’un membre des forces de sécurité iraniennes avait été abattu lors de manifestations dans la ville de Semirom ce week-end. “Un membre du Basij a été tué dans la ville de Semirom par des criminels armés”, a rapporté l’agence de presse officielle IRNA, faisant référence à la force paramilitaire liée au puissant Corps des gardiens de la révolution islamique.

L’IRNA a déclaré que les manifestants s’étaient rassemblés tard samedi dans la ville, à environ 470 km (290 miles) au sud de la capitale, dans la province centrale d’Ispahan. Ils se sont rassemblés devant le bâtiment de l’administration régionale et d’autres endroits à Semirom, a-t-il ajouté.

“Les forces de sécurité ont été déployées pour rétablir l’ordre dans la ville et, dans certains cas, des affrontements ont eu lieu avec plusieurs émeutiers”, indique le rapport.

La justice a déclaré que neuf autres personnes avaient été condamnées à mort. Les militants ont déclaré cette semaine que des dizaines de manifestants faisaient également face à des accusations pouvant entraîner une condamnation à mort.

L’Agence France-Presse et Reuters ont contribué à ce rapport