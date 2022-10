La police interrompt l’interview de Sky News alors que des manifestants au Parlement organisent une manifestation de sit-in

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Sky News a été contraint d’abandonner une interview au Parlement aujourd’hui après que des manifestants ont organisé une manifestation alors qu’ils étaient en direct.

Le correspondant politique en chef du diffuseur, Jon Craig, était dans le hall central pour mener une interview peu après l’annonce que Rishi Sunak serait le nouveau Premier ministre du pays.

Alors que M. Craig discutait, les manifestants se sont assis et ont commencé leur protestation, incitant un policier à venir et à essayer d’arrêter l’entretien. Le journaliste politique chevronné a répondu: “Nous sommes à mi-chemin d’une interview, excusez-moi.”

M. Craig a mis fin à l’interview peu de temps après alors que le policier passait devant la caméra alors que le journaliste lui disait “tu es en direct sur Sky News”.

Greenpeace a confirmé que des dizaines de militants avaient occupé le hall central du Parlement appelant M. Sunak à soutenir une taxe exceptionnelle sur les combustibles fossiles, un meilleur soutien aux ménages et l’isolation des maisons.

Le groupe vert a déclaré que plus de 30 militants de Greenpeace et de Fuel Poverty Action sont entrés dans le palais de Westminster en tant que touristes et visiteurs et occupaient le hall central, liant les bras, lisant les témoignages de personnes aux prises avec des factures et déployé une banderole indiquant “le chaos coûte des vies”. .

Le co-directeur exécutif de Greenpeace UK, Will McCallum, a déclaré : « Rishi Sunak aurait dû se rendre compte maintenant de l’énorme erreur qu’il a commise en bloquant les plans pour des maisons plus chaudes et en ne taxant pas correctement les géants des combustibles fossiles.

“Les gens ont besoin de factures moins élevées en permanence et d’un climat sûr, ce qui signifie plus d’énergie renouvelable, plus de soutien financier, un programme national d’isolation rue par rue et une taxe appropriée sur les profiteurs de l’énergie pour payer.”

Ruth London, de Fuel Poverty Action, a appelé à soutenir leur proposition “d’énergie pour tous”, donnant à chaque ménage suffisamment d’énergie gratuite pour couvrir les besoins de base tels que le chauffage, la cuisine et l’éclairage, payé les taxes exceptionnelles, la fin des subventions aux combustibles fossiles et des prix plus élevés pour surconsommation d’énergie.

Les militants sont soutenus par Disabled People Against Cuts, ont-ils déclaré.

Rapports supplémentaires par AP