La police interroge les proches libanais des victimes de l’explosion de 2020

BEYROUTH (AP) – Plusieurs proches des victimes de l’explosion massive de 2020 au port de Beyrouth se sont présentés lundi pour répondre aux questions de la police après avoir été accusés d’émeute et de vandalisme lors de manifestations contre l’enquête bloquée sur l’explosion.

Les émeutes de la semaine dernière ont vu les proches lancer des pierres sur le palais de justice de Beyrouth et brûler des pneus à l’extérieur du bâtiment, dénonçant des années d’ingérence politique dans l’enquête.

L’explosion du 4 août 2020 a tué plus de 215 personnes, en a blessé 6 000 et a dévasté des quartiers entiers de la capitale libanaise après que des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium hautement explosif, un produit chimique utilisé dans les engrais, ont explosé dans un entrepôt portuaire.

Il est apparu plus tard que le produit chimique avait été expédié au Liban en 2013 et mal stocké dans l’entrepôt. Une poignée de hauts responsables politiques et de sécurité étaient au courant de sa présence et de la menace qu’elle faisait peser sur la ville, mais n’ont pris aucune mesure pour l’enlever.

L’enquête du juge Tarek Bitar sur la catastrophe est gelée depuis décembre 2021 après que les politiciens qu’il avait inculpés dans l’affaire ont contesté l’enquête. Personne n’a été jugé ou condamné pour l’explosion.

Lundi, 13 proches de victimes de l’explosion se sont présentés pour répondre aux convocations de la police concernant les émeutes. Alors qu’ils étaient interrogés à l’intérieur de l’enceinte de la police, des centaines d’autres proches des victimes de l’explosion, des militants et certains législateurs ont manifesté à l’extérieur et ont condamné l’élite dirigeante du pays. Ils disent que le verrouillage de l’élite sur le pouvoir a gardé ses membres à l’abri de toute responsabilité.

William Noun, qui a perdu son frère le pompier Joe dans l’explosion, est un militant franc. Convoqué lundi, il a par la suite affirmé que les autorités tentaient d’épuiser et d’intimider les familles. Les forces de sécurité ont fait une descente à son domicile et l’ont détenu pendant la nuit de samedi, après qu’il eut parlé dans une interview télévisée et critiqué le système judiciaire.

“Nous voulons la justice et nous voulons que tous ceux qui ont fait exploser le port soient tenus pour responsables, quelle que soit leur affiliation politique”, a-t-il déclaré en entrant dans l’enceinte.

Parmi les manifestants à l’extérieur se trouvait la mère d’Ahmad Kaadan, qui a été tué dans l’explosion. Elle a tenu une affiche de son fils et a dénoncé ce qu’elle a qualifié d'”État et de système judiciaire défaillants” du Liban.

“Au lieu de faire venir les fonctionnaires avec des mandats d’arrêt, ils s’en prennent aux familles qui veulent savoir comment leurs enfants ont été tués”, a déclaré Um Ahmad aux journalistes. “Dans ce pays, ceux qui sont du côté de la justice se font arrêter pendant que les criminels profitent de leur vie.”

Les familles, les militants libanais et les organisations de défense des droits humains ont exhorté les Nations Unies à enquêter sur l’explosion.

