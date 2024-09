La police interroge les électeurs de Floride sur la signature d’une pétition pour le droit à l’avortement

TALLAHASSEE, Floride — La police d’État se présente aux domiciles des électeurs de Floride pour les interroger sur la signature d’une pétition visant à obtenir un amendement sur le droit à l’avortement sur le bulletin de vote de novembre, et une agence de santé publique a lancé un site Web ciblant l’initiative référendaire avec un langage politiquement chargé.

Les critiques affirment qu’il s’agit des derniers efforts des élus républicains de Floride pour exploiter les ressources de l’État afin de tenter de bloquer la mesure sur le droit à l’avortement, des mesures qui, selon certains responsables démocrates, pourraient violer les lois de l’État contre l’intimidation des électeurs.

« Ron (DeSantis) a utilisé à plusieurs reprises le pouvoir de l’État pour interférer dans un processus mené par les citoyens visant à inscrire la liberté de procréation au programme des élections », a déclaré lundi aux journalistes Nikki Fried, présidente du Parti démocrate de Floride. « C’est leur dernière tentative désespérée avant le jour du scrutin. »

L’initiative de vote connue sous le nom d’Amendement 4 vise à inscrire le droit à l’avortement dans la loi de Floride. Si elle est approuvée par 60 % des votants, la procédure resterait légale jusqu’à ce que le fœtus soit viable, comme déterminé par le médecin traitant de la patiente.

Isaac Menasche, l’un des près d’un million de personnes Celui qui a signé la pétition pour que la mesure soit inscrite au vote, a déclaré qu’un agent des forces de l’ordre avait frappé à sa porte la semaine dernière dans le comté de Lee, dans le sud-ouest de la Floride, pour lui demander de la signer.

L’officier a déclaré que l’interrogatoire faisait partie d’une enquête sur une fraude présumée à une pétition, Le journal Tampa Bay Times signalé.

« Je ne suis pas quelqu’un qui manifeste pour l’avortement », a déclaré Menasche au journal. « J’ai simplement ressenti une forte émotion et j’ai saisi l’occasion lorsque la personne m’a demandé de dire : « Oui, je vais signer cette pétition. » »

Les critiques affirment que l’enquête est une tentative éhontée d’intimider les électeurs du troisième plus grand État du pays pour les empêcher de protéger l’accès à l’avortement – et la dernière d’une série d’efforts de l’administration du gouverneur pour cibler l’amendement 4.

« L’amendement 4 a été soumis au vote par près d’un million de Floridiens de tout l’État et de tous les partis politiques qui estiment que les gens, et non les politiciens, méritent la liberté de prendre leurs propres décisions en matière de santé », a déclaré Lauren Brenzel, directrice de la campagne Yes on 4, dans un courriel. « Mais l’État ne reculera devant rien pour maintenir son interdiction quasi-totale de l’avortement. »

La loi de Floride interdit actuellement la plupart des avortements après six semaines de la grossesse, avant même que de nombreuses femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi dans le sud de la Floride, DeSantis a défendu la police visitant les domiciles des signataires de la pétition, ainsi qu’une initiative distincte d’une agence de santé de l’État visant à créer un site Web ciblant l’amendement du scrutin, affirmant que ces deux mesures visent à garantir que le vote de novembre soit équitable.

DeSantis a signé une loi en 2022 créant un force de police d’État dédié aux enquêtes sur les fraudes électorales et les crimes électoraux. La fraude électorale est rarese produit généralement dans des cas isolés et est généralement détecté.

Il a déclaré que la police électorale se rendait aux domiciles des personnes qui ont signé les pétitions qui ont permis l’inscription de l’amendement 4 au scrutin, non pas pour les intimider, mais parce que des doutes ont été soulevés quant à la légitimité des signatures. Il a déclaré que la police avait trouvé des preuves que certaines des signatures supposées provenaient de personnes décédées.

« Quiconque a soumis une pétition est un électeur valide, il a tout à fait le droit de le faire », a déclaré DeSantis. « Nous n’enquêtons pas sur ce sujet. Ce qu’ils enquêtent, ce sont des pétitions frauduleuses. Nous savons que ce groupe a soumis une pétition au nom de personnes décédées. »

Une date limite dans Droit de l’État Il est grand temps de contester la validité des signatures, mais les administrateurs électoraux au niveau des comtés de Floride affirment avoir reçu des demandes de la part de responsables de l’État pour remettre les signatures de pétitions vérifiées dans le cadre d’une enquête de l’État.

Mary Jane Arrington, une démocrate qui a été superviseuse des élections dans le comté d’Osceola, dans le centre de la Floride, pendant 16 ans, a déclaré à l’Associated Press qu’elle n’avait jamais reçu une demande comme celle-ci auparavant.

Arrington a déclaré qu’elle ne savait pas quoi penser de la demande de l’État de revoir les signatures que son bureau avait déjà vérifiées.

« Nous avons jugé que ces pétitions étaient valides, tant au niveau de leur exhaustivité que de la correspondance de leur signature avec celle que nous avions dans nos dossiers pour l’électeur », a déclaré Arrington. « Ils ont dit qu’ils enquêtaient sur une fraude à la signature des pétitions. »

L’unité de lutte contre la criminalité électorale de l’État a ouvert plus de 40 enquêtes sur des collecteurs de pétitions rémunérés travaillant pour la campagne de l’amendement 4, selon une lettre que le secrétaire d’État adjoint Brad McVay a envoyée au superviseur des élections du comté de Palm Beach et qui a été partagée avec l’AP.

Les juges ont rejeté affaires criminelles antérieures portées devant le controversé Bureau des crimes électoraux et de la sécurité.

Entre-temps, une agence de santé publique a lancé la semaine dernière un nouveau site Web ciblant l’amendement 4, avec une page d’accueil proclamant que « la Floride protège la vie » et avertissant : « Ne laissez pas les alarmistes vous mentir. »

DeSantis a déclaré que la page créée par l’Agence de l’administration des soins de santé de Floride est financée par un budget dont dispose le département pour diffuser des annonces d’intérêt public. Il a ajouté que la page n’est pas politique mais qu’elle donne aux Floridiens des « informations factuelles » sur l’amendement.

« Tout ce qui est publié est factuel. Il ne s’agit pas de propagande électorale », a déclaré DeSantis lors de la conférence de presse, ajoutant : « Je suis content qu’ils le fassent. »

La Floride est l’un des neuf États où des mesures visant à protéger l’accès à l’avortement sont susceptibles d’être soumises aux électeurs en 2024.

Les républicains de Floride ont utilisé diverses autres stratégies pour contrecarrer la mesure de vote sur l’avortement dans l’État. Le procureur général républicain de Floride, Ashley Moody, a tenté d’utiliser la Cour suprême de l’État pour empêcher l’avortement de figurer sur le bulletin de vote. Plus tard, les défenseurs du droit à l’avortement ont critiqué une déclaration d’impact financier censée être placée sur le bulletin de vote à côté de l’amendement proposé, la considérant comme une tentative d’induire les électeurs en erreur. La Cour suprême de l’État a décidé en août d’autoriser le maintien de cette clause sur le bulletin de vote.

Pendant ce temps, les groupes anti-avortement et les alliés du GOP à travers le pays utilisent un éventail de stratégies pour contrer les initiatives de référendum proposées visant à protéger les droits reproductifs. Ces tactiques ont inclus des pressions législatives en faveur de mesures de vote concurrentes qui pourraient semer la confusion chez les électeurs et des retards de plusieurs mois causés par des poursuites judiciaires concernant le langage des initiatives de vote.

Les habitants du Nebraska attendent par exemple la décision de la Cour suprême de l’État sur trois actions en justice visant à empêcher l’avortement de figurer sur les listes électorales. Et la Cour suprême du Missouri doit entendre mardi les arguments d’un appel d’une décision d’un tribunal inférieur selon laquelle une campagne en faveur du droit à l’avortement ne remplissait pas les conditions légales pour être éligible au scrutin de novembre.

Les journalistes de l’Associated Press Christine Fernando à Chicago, Geoff Mulvihill à Philadelphie et Terry Spencer à Fort Lauderdale ont contribué à ce rapport.

___ Kate Payne est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.