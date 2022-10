La police indonésienne va inculper six personnes dans la catastrophe du football

Des écoliers passent devant une banderole placée à divers endroits de Malang, comme un appel à enquêter sur la cohue qui a tué au moins 131 personnes en Indonésie. JUNI KRISWANTO/AFP via Getty Images

La police indonésienne a déclaré qu’elle engageait des poursuites pénales contre trois officiers et trois civils pour leur rôle dans la mort de 131 personnes samedi dernier lorsque la police a tiré des gaz lacrymogènes à l’intérieur d’un stade, déclenchant une course paniquée vers les sorties dans laquelle beaucoup ont été écrasés.

Le chef de la police nationale, Listyo Sigit Prabowo, a déclaré que les suspects comprenaient le chef de PT Liga Indonesia Baru, qui administre la première division de football professionnel du pays et est chargé de s’assurer que les stades disposent de certificats d’exploitation appropriés. Il a déclaré que le stade de la ville de Malang ne répondait pas aux exigences de certification et n’avait pas été correctement vérifié.

Prabowo a déclaré que des accusations étaient également portées contre le directeur général du match, le chef de la sécurité et trois policiers. Les accusations comprennent la négligence ayant entraîné la mort ou des blessures graves et les violations de la loi indonésienne sur le sport et du code d’éthique des officiels. Les peines maximales vont jusqu’à cinq ans de prison. Il a déclaré que le chef des opérations de la police de Malang aurait su que la FIFA, l’instance dirigeante internationale, avait déconseillé l’utilisation de gaz lacrymogène dans les stades.

“Cependant, il n’a pas empêché ou interdit l’utilisation de gaz lacrymogène lors de la sécurisation du match”, a déclaré Prabowo lors d’une conférence de presse télévisée.

Il a ajouté que les deux autres policiers avaient ordonné à leurs subordonnés de tirer des gaz lacrymogènes. Il y avait 11 officiers qui ont en fait tiré le gaz, provoquant une panique généralisée alors que les spectateurs tentaient de s’échapper, a-t-il déclaré. Il y a eu des retards dans le déverrouillage des portes 3, 10, 11, 12, 13, 14, où de nombreux fans ont été écrasés.

“Les portes doivent être ouvertes cinq minutes avant la fin du match. Lorsqu’elles ont été ouvertes, les ouvertures ne faisaient que 1,5 mètre (4,9 pieds) de large et les stewards de la porte n’étaient pas à leur place”, a déclaré Prabowo.

Selon les recommandations de la FIFA et de la Confédération asiatique de football, les sorties des stades doivent être déverrouillées à tout moment pendant un match pour des raisons de sécurité. Ces règles ne s’appliquent pas nécessairement aux ligues nationales ou nationales, mais constituent néanmoins une norme de sécurité, tout comme la recommandation contre l’utilisation de gaz lacrymogène comme mesure de contrôle des foules.

Environ 42 000 supporters de l’Arema FC ont assisté au match de samedi, au cours duquel Arema a été battu 3-2 par Persebaya lors de sa première défaite à domicile face à son rival en 23 ans. Après la défaite, des supporters en colère se sont précipités dans le champ intérieur, incitant la police à tirer des gaz lacrymogènes.

“Dans notre enquête, nous avons découvert qu’il n’y avait pas de plan d’urgence pour gérer les cas spéciaux comme l’exigent les règlements de sécurité et de sûreté de 2021 de l’Association de football d’Indonésie”, a déclaré Prabowo.

L’Association indonésienne de football a interdit à l’Arema d’organiser des matches auxquels assisteraient ses supporters à Malang jusqu’à l’année prochaine.