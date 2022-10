La police indonésienne tue un militant soupçonné d’avoir tué des agriculteurs

Les moudjahidines d’Indonésie orientale, connus sous l’acronyme indonésien MIT, ont revendiqué le meurtre de policiers et de chrétiens appartenant à une minorité, certains par décapitation, et ont prêté allégeance au groupe État islamique.

Les opérations de sécurité dans le centre de Sulawesi se sont intensifiées l’année dernière pour capturer des membres du MIT, en particulier Ali Kalora, le chef du groupe et le militant le plus recherché d’Indonésie. Kalora a été tué lors d’une fusillade en juillet 2021, deux mois après que le groupe a tué les quatre chrétiens du village de Kalemago, dont un qui a été décapité.

L’Indonésie, le pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde, a mené une répression contre les militants depuis que les attentats à la bombe sur l’île balnéaire de Bali en 2002 ont tué 202 personnes, principalement des touristes occidentaux et asiatiques.

Les attaques militantes contre des étrangers en Indonésie ont été largement remplacées ces dernières années par des frappes plus petites et moins meurtrières visant le gouvernement, principalement la police et les forces antiterroristes, et des personnes que les militants considèrent comme des infidèles, inspirées par les tactiques du groupe État islamique à l’étranger.