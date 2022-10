La police indonésienne lance une enquête sur les tirs de gaz lacrymogène lors d’un match de football

Des proches ont pleuré lundi après qu’un béguin a tué au moins 125 personnes lors d’un match de football. Ulet Ifansasti/Getty Images

La police indonésienne a déclaré qu’elle enquêtait sur plus d’une douzaine d’officiers responsables d’avoir tiré des gaz lacrymogènes qui ont déclenché un écrasement qui a tué au moins 125 personnes lors d’un match de football.

Les membres de la famille désemparés avaient du mal à comprendre la perte soudaine d’êtres chers lors du match dans la ville de Malang, dans l’est de Java, qui n’était regardé que par les supporters de l’Arema FC. L’organisateur avait interdit de rendre visite aux supporters de Persebaya Surabaya en raison de l’histoire de violentes rivalités de football en Indonésie.

Mais la plupart des décès sont survenus lorsque la police anti-émeute, tentant d’arrêter la violence, a tiré des gaz lacrymogènes, y compris vers les tribunes des spectateurs, déclenchant la cohue désastreuse des fans qui ont couru paniqués vers les sorties. La plupart des personnes décédées ont été piétinées ou étouffées.

Le porte-parole de la police nationale, Dedy Prasetyo, a déclaré lors d’une conférence de presse que 18 officiers responsables d’avoir tiré des gaz lacrymogènes, de rang moyen à élevé, faisaient l’objet d’une enquête ainsi que “des questions internes liées à la gestion de la sécurité”.

Il a déclaré que la police interrogeait toujours des témoins et analysait les images de 32 caméras de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du stade et de neuf téléphones portables appartenant aux victimes dans le cadre de l’enquête pour identifier également les vandales présumés. Deux policiers figurent parmi les morts.

Le président de l’Arema FC, Gilang Widya Pramana, a déclaré que le club était prêt à accepter toutes les sanctions de la Fédération indonésienne de football et du gouvernement, et “j’espère que ce sera une leçon très précieuse”.

Le ministre de la Sécurité, Mohammad Mahfud, a déclaré qu’il mènerait une enquête distincte pour enquêter sur les violations de la loi lors de la catastrophe. L’équipe déterminera également quelle indemnisation des victimes doit être fournie et terminera la tâche en trois semaines.

Le groupe de défense des droits Amnesty International a exhorté l’Indonésie à enquêter sur l’utilisation de gaz lacrymogène et à veiller à ce que les responsables présumés soient jugés en audience publique. Bien que la FIFA n’ait aucun contrôle sur les matchs nationaux, elle a déconseillé l’utilisation de gaz lacrymogène dans les stades de football.