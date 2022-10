La police indonésienne enquête sur des tirs de gaz lacrymogène lors d’un match de football

MALANG, Indonésie –

La police indonésienne a déclaré qu’elle enquêtait sur plus d’une douzaine d’officiers responsables d’avoir tiré des gaz lacrymogènes qui ont déclenché un écrasement qui a tué 125 personnes lors d’un match de football, alors que des familles et des amis pleuraient lundi les victimes, dont 17 enfants.

Les membres de la famille désemparés avaient du mal à comprendre la perte soudaine d’êtres chers lors du match dans la ville de Malang, dans l’est de Java, qui n’était regardé que par les supporters de l’Arema FC. L’organisateur avait interdit de rendre visite aux supporters de Persebaya Surabaya en raison de l’histoire indonésienne de rivalités violentes dans le football.

L’écrasement a été parmi les catastrophes les plus meurtrières au monde lors d’un événement sportif.

Des témoins ont déclaré que les fans ont inondé le terrain et ont exigé que la direction d’Arema explique pourquoi, après 23 ans de matches à domicile sans défaite contre Persebaya, la nuit de samedi s’est terminée par une défaite 3-2. Certains des 42 000 supporters d’Arema ont lancé des bouteilles et d’autres objets sur des joueurs et des officiels de football. Au moins cinq véhicules de police ont été renversés et incendiés à l’extérieur du stade.

Mais la plupart des décès sont survenus lorsque la police anti-émeute, essayant d’arrêter la violence, a tiré des gaz lacrymogènes, y compris vers les tribunes des spectateurs, déclenchant l’écrasement désastreux des fans faisant une course paniquée et chaotique vers les sorties. La plupart des 125 personnes décédées ont été piétinées ou étouffées.

Au moins 17 enfants figuraient parmi les morts et sept étaient soignés dans des hôpitaux, a indiqué le ministère de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfance. Selon la police, 323 personnes au total ont été blessées dans l’écrasement, dont certaines sont toujours dans un état critique.

Le porte-parole de la police nationale, Dedy Prasetyo, a déclaré lors d’une conférence de presse que 18 officiers responsables d’avoir tiré des gaz lacrymogènes, allant de rangs moyens à élevés, faisaient l’objet d’une enquête ainsi que de “questions internes liées à la gestion de la sécurité”.

Il a déclaré que la police interrogeait toujours des témoins et analysait les images de 32 caméras de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du stade et de neuf téléphones portables appartenant aux victimes dans le cadre de l’enquête pour identifier également les vandales présumés. Deux policiers figurent parmi les morts.

Des joueurs et des officiels de l’Arema ont déposé des gerbes lundi devant le stade. “Nous sommes venus ici en équipe pour demander pardon aux familles touchées par cette tragédie, à celles qui ont perdu des êtres chers ou à celles qui sont encore soignées à l’hôpital”, a déclaré l’entraîneur-chef Javier Roca.

Au domicile de Faiqotul Hikmah, 22 ans, ses parents et ses proches ont pleuré lorsqu’une ambulance est arrivée avec son corps enveloppé dans un tissu blanc et une couverture noire. An Aremania – le surnom des fans d’Arema – elle est décédée en fuyant vers la sortie 12 du stade Kanjuruhan.

Une douzaine d’amis se sont déplacés pour voir le match, mais Hikmah était l’un des quatre seuls à être entrés dans le stade car les billets étaient épuisés, a déclaré lundi son ami, Abdul Mukid, dans une interview à l’Associated Press. Plus tard, il a acheté un billet séparément auprès d’un courtier, puis a appris le chaos qui avait éclaté à l’intérieur du stade.

“Je dois la retrouver, la sauver… ça m’a empêché de penser à autre chose”, se souvient Mukid. « La situation est vraiment… vraiment terrible !

Mukid a trouvé le corps de Hikmah étendu dans un bâtiment de l’enceinte du stade, le visage plein de bleus et de côtes cassées. Il a appris qu’un deuxième ami était décédé d’autres amis qui l’avaient appelé alors qu’il était dans l’ambulance transportant le corps de Hikmah à l’hôpital. Noval Putra Aulia, 19 ans, était un orphelin qui avait été pris en charge par son frère depuis la mort de leurs parents il y a cinq ans, a déclaré Mukid.

“Je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point ma douleur est de perdre ma sœur”, a déclaré Nur Laila, la sœur aînée de Hikmah. “C’était juste une grande fan d’Arema qui voulait voir jouer son équipe préférée. Elle ne devrait pas mourir juste pour ça”, a-t-elle dit en essuyant des larmes.

Le président Joko Widodo a ordonné la suspension de la première ligue de football jusqu’à ce que la sécurité soit réévaluée et renforcée. L’association indonésienne de football a également interdit à Arema d’organiser des matchs de football pour le reste de la saison.

Le président de l’Arema FC, Gilang Widya Pramana, a exprimé sa tristesse et ses plus sincères excuses aux victimes et au peuple indonésien, et a déclaré qu’il était prêt à assumer l’entière responsabilité de la tragédie survenue dans le stade de son équipe.

Il a déclaré que la direction, l’entraîneur et les joueurs étaient sous le choc et sans voix.

“Je suis prêt à fournir une assistance, même si cela ne pourra pas rendre la vie à la victime”, a déclaré Pramana lors d’une conférence de presse lundi au siège d’Arema à Malang.

“Cet incident était au-delà de toute prévision, au-delà de toute raison… dans un match regardé uniquement par nos fans, pas un seul supporter de notre rival”, a-t-il déclaré en sanglotant. “Comment ce match peut-il tuer plus de 100 personnes ? Un incident qui n’existerait probablement pas dans le monde.”

Il a déclaré que l’Arema FC était prêt à accepter toutes les sanctions de la Fédération indonésienne de football et du gouvernement, et “j’espère que ce sera une leçon très précieuse”.

Le ministre de la Sécurité, Mohammad Mahfud, a déclaré qu’il mènerait une enquête distincte pour enquêter sur les violations de la loi lors de la catastrophe. L’équipe déterminera également quelle indemnisation des victimes doit être fournie et terminera la tâche en trois semaines.

Le groupe de défense des droits Amnesty International a exhorté l’Indonésie à enquêter sur l’utilisation de gaz lacrymogène et à veiller à ce que les responsables présumés soient jugés en audience publique. Bien que la FIFA n’ait aucun contrôle sur les matchs nationaux, elle a déconseillé l’utilisation de gaz lacrymogène dans les stades de football.

Malgré le manque de distinctions internationales de l’Indonésie dans ce sport, le hooliganisme sévit dans ce pays obsédé par le football, où le fanatisme se termine souvent par la violence. Les données de l’organisme de surveillance du football indonésien, Save Our Soccer, ont montré que 78 personnes sont mortes dans des incidents liés au jeu au cours des 28 dernières années.

Le match de samedi a été l’un des pires désastres sportifs au monde, y compris le match de qualification pour la Coupe du monde 1996 entre le Guatemala et le Costa Rica à Guatemala City, où plus de 80 personnes sont mortes et plus de 100 autres ont été blessées. En avril 2001, plus de 40 personnes meurent écrasées lors d’un match de football à Ellis Park à Johannesburg, en Afrique du Sud.



L’écrivain Associated Press Niniek Karmini à Jakarta, en Indonésie, a contribué à ce rapport