La police indonésienne annonce 4 morts et 1 disparu dans une attaque en Papouasie

Cinq autres travailleurs se sont enfuis vers un poste militaire voisin, dont un a été blessé lors de l’attaque, tandis que trois autres se sont cachés dans la jungle. La seule travailleuse a réussi à s’échapper et est toujours portée disparue, a déclaré Erwindi.

Il a déclaré que les corps avaient été gardés par les hommes armés jusqu’à ce que les forces de sécurité les trouvent samedi. Deux des restes ont été carbonisés près de deux équipements lourds et de trois camions qui ont été incendiés par les assaillants, et les deux autres ont été blessés par balle et par arme blanche, a déclaré Erwindi.