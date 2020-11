La police indonésienne affirme que des militants présumés ont tué quatre villageois

Il a dit que la police et les soldats gardaient maintenant le village.

L’Indonésie, la nation à majorité musulmane la plus peuplée du monde, a réprimé les militants islamistes depuis que les bombardements sur l’île touristique de Bali en 2002 ont tué 202 personnes, pour la plupart des étrangers.

Les attaques contre les étrangers ont été en grande partie remplacées par des attaques plus modestes et moins meurtrières contre le gouvernement, la police et les forces antiterroristes.