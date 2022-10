La police indonésienne affirme que 129 personnes ont été tuées après une bousculade lors d’un match de football

Au moins 129 personnes ont été tuées et environ 180 blessées lors d’un match de football en Indonésie après une bousculade lors d’une émeute, a annoncé la police dimanche, dans ce qui semble être l’une des pires catastrophes de stade au monde.

Après la fin du match dans la province de Java oriental entre Arema FC et Persebaya Surabaya samedi soir, les supporters de l’équipe perdante ont envahi le terrain et la police a tiré des gaz lacrymogènes, déclenchant une bousculade et des cas d’étouffement, a déclaré à la presse le chef de la police de Java oriental, Nico Afinta.

Des séquences vidéo des chaînes d’information locales ont montré des gens se précipitant sur le terrain du stade de Malang et des images de sacs mortuaires.

Il y a eu des flambées de troubles lors de matches en Indonésie, avec une forte rivalité entre clubs conduisant parfois à des violences entre supporters.

LE GOUVERNEMENT MILITAIRE DU MYANMAR ACCUSE LES FORCES REBELLES D’AVOIR TIR SUR UN AVION DE PASSAGERS

Zainudin Amali, ministre indonésien des Sports, a déclaré à KompasTV que le ministère réévaluerait la sécurité lors des matchs de football, notamment en envisageant de ne pas autoriser les spectateurs dans les stades.

La ligue indonésienne BRI Liga 1 a suspendu les matchs pendant une semaine après le match que Persebaya a remporté 3-2 et une enquête a été ouverte, a annoncé la Football Association of Indonesia (PSSI).

CORPS DE HILAREE NELSON, CÉLÈBRE SKIEUR EXTRÊME AMÉRICAIN, RÉCUPÉRÉ APRÈS UNE CHUTE DU MONT MANASLU

Parmi les catastrophes mondiales dans les stades, 96 supporters de Liverpool ont été écrasés à mort en Grande-Bretagne en avril 1989, lorsqu’une enceinte surpeuplée et clôturée s’est effondrée au stade Hillsborough de Sheffield.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Indonésie accueillera la Coupe du monde des moins de 20 ans de la FIFA en mai et juin de l’année prochaine. Ils sont également l’un des trois pays candidats à l’organisation de la Coupe d’Asie de l’année prochaine, l’équivalent continental de l’Euro, après que la Chine se soit retirée en tant qu’hôte.