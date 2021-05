La police indienne visite les bureaux de Twitter alors que Modi se lance dans une infraction de pandémie

Les policiers de l’unité d’élite de la police antiterroriste indienne sont descendus après le crépuscule sur les bureaux de Twitter de New Delhi, avec des caméras de télévision à la remorque. Leur mission: lancer une discussion sur les fausses nouvelles.

Les bureaux étaient vides, fermés au milieu de l’épidémie dévastatrice de coronavirus en Inde. Et la police a reconnu qu’elle était là pour rien de plus juridiquement contraignant qu’un avis contestant une étiquette d’avertissement que Twitter avait attribuée à certains tweets.

Mais symboliquement, la visite de la police lundi soir a envoyé un message clair selon lequel le puissant parti au pouvoir indien est de plus en plus en colère contre Twitter en raison de la perception que l’entreprise se range du côté des critiques du gouvernement. Alors que la colère montait dans tout le pays face à la réponse trébuchante de l’Inde à la pandémie, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi et son parti Bharatiya Janata ont eu du mal à contrôler le récit.

En conséquence, les principaux dirigeants politiques indiens ont exercé une pression croissante sur Twitter, Facebook et d’autres plates-formes que les gens utilisent pour exprimer leurs plaintes. Ce faisant, ils suivent la voie de certains autres pays essayant de contrôler comment et où les messages peuvent se diffuser sur les réseaux sociaux. En mars, par exemple, le gouvernement russe a déclaré qu’il ralentirait l’accès à Twitter, l’un des rares endroits où les Russes critiquent ouvertement le gouvernement.