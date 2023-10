La police indienne perquisitionne un site d’information sur des liens présumés avec la Chine, suscitant des inquiétudes pour la liberté de la presse

La police indienne a mené des perquisitions dans les locaux d’un site d’information qui fait actuellement l’objet d’une enquête pour avoir prétendument reçu un soutien financier de la Chine.

Ils ont également perquisitionné les domiciles de plusieurs journalistes associés au média, suscitant les critiques de ceux qui y voient une attaque contre l’une des rares agences de presse indépendantes restantes en Inde.

L’enquête contre NewsClick a été ouverte en août après qu’un article du New York Times ait affirmé que le site Web avait reçu un financement d’un individu américain qui, selon le Times, soutenait la diffusion de « propagande chinoise ».

La police indienne a perquisitionné les bureaux d’un site d’information qui fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument reçu des fonds de Chine, ainsi que les domiciles de plusieurs de ses journalistes, dans ce que les critiques ont décrit comme une attaque contre l’un des rares médias d’information indépendants restants en Inde.

Ces perquisitions ont eu lieu quelques mois après que les autorités indiennes ont perquisitionné les bureaux de la BBC à New Delhi et à Mumbai en raison d’accusations d’évasion fiscale en février.

NewsClick, fondée en 2009, est connue comme l’un des rares médias indiens disposés à critiquer le Premier ministre Narendra Modi. Un certain nombre d’autres organes de presse ont fait l’objet d’enquêtes pour irrégularités financières sous le gouvernement nationaliste hindou de Modi, alors que les observateurs internationaux avertissent que la liberté de la presse s’érode en Inde.

Les autorités indiennes ont déposé plainte contre le site et ses journalistes le 17 août, quelques semaines après qu’un article du New York Times ait affirmé que le site Web avait reçu des fonds d’un millionnaire américain qui, selon le Times, avait financé la diffusion de la « propagande chinoise ». NewsClick a nié les accusations.

L’affaire a été déposée en vertu d’une vaste loi antiterroriste qui autorise des accusations pour « activités antinationales » et a été utilisée contre des militants, des journalistes et des critiques de Modi, dont certains ont passé des années en prison avant d’être jugés. Jusqu’à présent, personne n’a été arrêté en relation avec NewsClick.

LE PRÉSIDENT INDONÉSIEN LANCE LE PREMIER CHEMIN DE FER À GRANDE VITESSE D’ASIE DU SUD-EST, FINANCÉ PAR LA CHINE

Deux personnes, dont le rédacteur en chef de NewClick, ont été arrêtées lors des perquisitions et la police a emporté des cartons de documents.

Au moins deux journalistes dont les maisons ont été perquisitionnées par la police de Delhi ont déclaré que leurs appareils avaient été saisis.

« La police de Delhi a atterri chez moi. Elle m’a confisqué mon ordinateur portable et mon téléphone », a écrit le journaliste Abhisar Sharma sur X, l’ancienne plateforme Twitter.

La police de Delhi n’a pas immédiatement répondu à un commentaire, mais le ministre indien de l’information et de la radiodiffusion, Anurag Thakur, a déclaré aux journalistes que « si quelqu’un a commis quelque chose de mal, les agences de recherche sont libres de mener des enquêtes à son encontre ».

En août, Thakur a accusé NewsClick de diffuser un « agenda anti-indien », citant le New York Times, et de travailler avec le parti d’opposition du Congrès national indien. NewsClick et le parti du Congrès ont nié ces accusations.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Reporters sans frontières, un groupe de défense des journalistes, a classé cette année le pays au 161e rang dans son classement de la liberté de la presse, écrivant que la situation dans le pays s’est détériorée de « problématique » à « très mauvaise ».

Le Press Club of India s’est dit « profondément préoccupé par les multiples perquisitions menées dans les maisons des journalistes et des écrivains associés à NewsClick ».

« Le PCI est solidaire des journalistes et exige du gouvernement qu’il fournisse des détails », a-t-il écrit dans un communiqué sur X.

Les liens entre l’Inde et la Chine sont tendus depuis 2020, lorsque des affrontements entre les deux armées dans une zone frontalière contestée ont tué au moins 20 soldats indiens et quatre soldats chinois. Depuis lors, New Delhi a interdit de nombreuses applications chinoises, dont TikTok, et a lancé des enquêtes fiscales contre certaines sociétés chinoises de téléphonie mobile.

L’administration Modi a également introduit des règles exigeant l’approbation du gouvernement pour les investissements d’entreprises chinoises et d’autres pays voisins de l’Inde.