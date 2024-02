La police indienne lance des gaz lacrymogènes aux agriculteurs qui protestent pour de meilleurs prix des récoltes

NEW DELHI (AP) — La police indienne a utilisé mardi des gaz lacrymogènes et arrêté certains agriculteurs qui se sont affrontés avec eux et ont tenté de briser les barricades bloquant leur chemin vers New Delhi pour exiger prix des récoltes garantis lors d’une répétition des manifestations de 2021alors qu’ils campaient aux portes de la capitale pendant plus d’un an.

La police a largué des grenades lacrymogènes sur les agriculteurs protestataires depuis un drone à l’un des points frontaliers du nord de l’État de l’Haryana qui mène à New Delhi, où des dizaines de milliers d’agriculteurs se dirigent vers des tracteurs et des camions.

La police a bouclé plusieurs points d’entrée dans la capitale avec des barrières constituées de conteneurs métalliques géants, de fils barbelés, de pointes et de blocs de ciment. Le gouvernement a interdit les grands rassemblements dans la capitale et suspendu le service Internet dans certains districts de l’État voisin de l’Haryana pour empêcher la communication entre les manifestants.

La manifestation intervient plus de deux ans après le Premier ministre Narendra Modi. a retiré les lois agricoles controversées qui avait déclenché les manifestations précédentes, au cours de laquelle des dizaines de milliers d’agriculteurs ont campé à l’extérieur de la capitale malgré un hiver rigoureux et une vague dévastatrice de COVID-19.

Les agriculteurs, qui ont commencé leur marche dans les États du nord de l’Haryana et du Pendjab, demandent une législation garantissant un prix de soutien minimum pour tous les produits agricoles. Le gouvernement protège les producteurs agricoles contre toute baisse brutale des prix agricoles en annonçant un prix d’achat minimum pour certaines cultures essentielles au début de la saison des semailles, tenant compte du coût de production.

Les agriculteurs font également pression sur le gouvernement pour qu’il tienne sa promesse de doubler leurs revenus et de renoncer à leurs prêts. Ils affirment qu’ils manifesteront à New Delhi jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites.

Le retrait des lois agricoles en novembre 2021 a été perçu comme un retraite majeure par le gouvernement Modi, qui a été choqué en janvier de la même année lorsque des dizaines de milliers d’agriculteurs a pris d’assaut le Fort Rouge historique de New Delhi.

Après avoir retiré ces lois, le gouvernement a annoncé qu’il mettrait en place un groupe d’agriculteurs et de responsables gouvernementaux pour trouver des moyens de garantir des prix de soutien pour tous les produits agricoles. Depuis, plusieurs réunions n’ont fait aucun progrès.

« Nous ne voulons briser aucune barricade. Nous voulons une résolution de nos problèmes par le dialogue. Mais s’ils (le gouvernement) ne font rien, que ferons-nous ? C’est notre contrainte », a déclaré mardi aux journalistes Sarwan Singh Pandher, leader de l’un des groupes d’agriculteurs.

Pandher a déclaré que les discussions entre les dirigeants agricoles et les ministres du gouvernement lundi n’avaient pas abouti à un consensus sur leurs principales demandes et que le gouvernement avait refusé de prendre une décision.

La marche actuelle appelée « Delhi Chalo » ou « Marche vers Delhi » a lieu quelques mois seulement avant des élections nationales au cours desquelles Modi devrait remporter un troisième mandat.

Les manifestations pourraient constituer un défi important pour Modi et son parti au pouvoir, Bharatiya Janata, car les agriculteurs forment le bloc électoral le plus influent en Inde et les politiciens ont longtemps jugé imprudent de les aliéner. Les enjeux sont importants dans l’Haryana et le Pendjab, où les agriculteurs constituent une population importante, puisque les deux États envoient 23 législateurs à la chambre basse du Parlement indien.

Le parti d’opposition du Congrès indien a déclaré qu’il répondrait à la demande des agriculteurs d’une loi garantissant un prix de soutien minimum s’il était élu au pouvoir lors des prochaines élections nationales.

“C’est la première garantie du Congrès sur la voie de la justice”, a écrit le chef du parti Rahul Gandhi sur X.

Certains syndicats d’agriculteurs et de syndicats ont également annoncé vendredi une grève rurale à l’échelle nationale.