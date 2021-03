La police indienne évacue l’emblématique Taj Mahal après une alerte à la bombe

Une escouade de déminage a été déployée au trésor national indien, le Taj Mahal après un appel téléphonique. Les policiers disent qu’ils sont «à 99%» sûrs que ce n’était qu’une farce, mais qu’ils ont dû agir par précaution.

Les touristes ont été évacués du célèbre palais d’Agra jeudi matin à la suite de l’explosion d’une bombe anonyme. Une opération de recherche a été lancée.

#Agra: Les locaux du Taj Mahal ont été autorisés à effectuer des recherches par CISF et ASI après un appel à la salle de contrôle de la police pour faire sauter le monument. pic.twitter.com/tG56uIaNXr – TOI Agra (@TOIAgra) 4 mars 2021

La police mentionné l’homme qui a appelé a affirmé avoir été lésé pendant un processus de recrutement militaire et a posé une bombe dans le Taj Mahal. Les autorités indiennes sont presque certaines que la menace était constituée.

#RUPTURE | Les touristes ont demandé à quitter le Taj Mahal après que la police de l’Uttar Pradesh ait reçu un appel d’alerte à la bombe d’un appelant non identifié sur leur numéro d’assistance. Le monument a été fermé et des contrôles de sécurité sont en cours dans ses locaux. pic.twitter.com/zUKtEr0uZI – NDTV (@ndtv) 4 mars 2021

La police a promis de retracer l’origine de l’appel, et peu de temps après, une arrestation a été signalée. L’appelant présumé de la bombe s’est avéré être un résident de Firozabad, une ville près d’Agra, qui était apparemment contrarié de ne pas avoir été accepté dans l’armée.

Le Taj Mahal, avec ses tours blanc ivoire et ses dômes ornés, est peut-être le monument le plus reconnaissable de l’Inde. Il a été commandé par l’empereur moghol Shah Jahan du XVIIe siècle comme mausolée pour sa femme préférée, Mumtaz Mahal, et sert de lieu de repos final à ses propres restes. Des millions de touristes visitent la ville d’Agra pour s’émerveiller devant le Taj Mahal chaque année. En 2020, il a été fermé aux visiteurs pendant six mois et rouvert en septembre avec les directives de sécurité Covid-19 en place.

