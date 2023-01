La police indienne enquête sur la mort d’un magnat russe de la saucisse critique de la guerre de Poutine en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine entre dans une salle du palais d’État du Kremlin à Moscou, en Russie, le 29 novembre 2022. (Contributeur/Getty Images)

Les autorités indiennes enquêtent sur la mort mystérieuse d’un législateur russe.

Le magnat russe de la saucisse Pavel Antov est mort en Inde fin décembre et était un allié de longue date de Poutine.

En juin, il s’est prononcé contre la guerre en Ukraine. Les autorités indiennes enquêtent actuellement.

Les autorités indiennes ont fourni de nouveaux détails sur un législateur russe lié à Poutine et propriétaire d’une entreprise de saucisses qui est mystérieusement mort d’un hôtel indien où son compagnon de voyage est décédé deux jours auparavant.

Selon le Wall Street Journal, La police indienne a découvert de nouveaux détails sur la paire de décès fin décembre. Le législateur russe Pavel Antov est décédé à Rayagada, en Inde, deux jours après son ami Vladimir Bydanov.

Le couple avait voyagé dans la jungle et avait beaucoup bu, ont déclaré des sources au Journal. Mais leur mort s’ajoute à une liste croissante de cadres et d’officiers militaires liés à Poutine qui sont morts en privé, et parfois de manière suspecte, au cours de la guerre en Ukraine.

Antov, qui était membre du parti au pouvoir Russie unie, propriétaire d’une entreprise de saucisses et président du comité de l’agriculture et de l’environnement à Vladimir, en Russie, avait critiqué Poutine avant sa mort en décembre. En juin, la BBC signalé qu’Antov a partagé un message Whatsapp critiquant la guerre en Ukraine, qu’il a ensuite supprimé.

“Il est extrêmement difficile d’appeler tout cela autre chose que de la terreur”, indique le message. Il a ensuite fait marche arrière sur les réseaux sociaux et a offert son soutien à Poutine.

Des mois plus tard, Antov et Bydanov se sont rendus en Inde pour visiter des zones de jungle dans l’État d’Odisha, dans l’est du pays, selon The Journal. Les enquêteurs indiens ont déclaré au Journal que le voyage avait été marqué par une consommation excessive d’alcool, qui a commencé lors de leurs trajets en avion dans le pays et s’est poursuivie lors de leurs visites dans les zones rurales.

“S’ils n’arrêtent pas de boire, ils vont se suicider”, a déclaré le chauffeur Natabar Mohanty pendant le voyage, selon The Journal. Jusqu’à présent, les enquêteurs indiens ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de jeu déloyal.

Bydanov, qui partageait une chambre avec Antov, est décédé d’une crise cardiaque le jour de l’anniversaire d’Antov. Son corps a été incinéré le lendemain et Antov a été visiblement affecté par la perte de son ami, a rapporté The Journal.

Deux jours après la mort de son ami, un membre du personnel de l’hôtel a vu Antov – qui avait cessé de manger et de boire de l’eau dans son chagrin – frapper l’air et se diriger vers le toit de l’hôtel.

Le membre du personnel s’est précipité pour alerter le hall, a rapporté The Journal. Lorsque le personnel de l’hôtel a atteint le toit, ils ont vu le corps sans vie d’Antov sur le côté du bâtiment de trois étages.

Les enquêteurs indiens travaillent à recréer la chute d’Antov avec un mannequin adapté à ses dimensions pour déterminer s’il s’est jeté, a été poussé ou est tombé accidentellement – et s’il était encore en vie au moment de sa chute.

Les corps des deux hommes ont été incinérés avant que leurs restes ne soient renvoyés en Russie, selon The Journal. Manish Tewari, un parlementaire indien, a demandé pourquoi les hommes n’avaient pas été enterrés, selon The Journal.

Bien qu’aucun acte criminel n’ait été signalé, les décès surviennent au milieu d’un durcissement des relations entre l’Inde et la Russie.

Antov est au moins le 19e dirigeant russe qui a mystérieusement péri au cours de la guerre, selon The Journal. L’oligarque russe de l’énergie Ravil Maganov, 67 ans, est décédé après être tombé d’une fenêtre d’hôpital en septembre. Son entreprise avait publié une déclaration exprimant ses “préoccupations les plus profondes” concernant la guerre en Ukraine.

Au cours du même mois, un autre dirigeant russe lié à Poutine a mystérieusement est tombé de son bateau à sa mort, et en octobre, un haut responsable militaire a été retrouvé mort dans ce qui était a officiellement jugé un “suicide”, une cause de décès jugée suspecte par ses proches.