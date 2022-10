La police indienne dépose des accusations d’homicide pour l’effondrement du pont du Morbi qui a tué 134 personnes

NEW DELHI – Des responsables indiens ont déposé lundi des accusations d’homicide contre les exploitants d’un pont suspendu et lancé une enquête après qu’au moins 134 personnes ont été tuées lors de l’effondrement de la passerelle, envoyant des touristes dégringoler dans la rivière Machchhu dans l’ouest de l’État du Gujarat.

En plus des morts, un certain nombre de personnes sont toujours portées disparues lundi à la mi-journée, a déclaré Ashok Yadav, un responsable de la police du Gujarat, au Washington Post. Certains points de vente, citant des responsables anonymes, ont signalé que le nombre de morts pourrait être plus élevé, dépassant 140. L’accident a eu lieu à Morbi, une ville riveraine connue pour son pont et sa vieille ville de l’époque victorienne, et est survenue alors que les touristes célébraient Diwali ainsi que le Le Nouvel An gujarati, qui est tombé cette année le 26 octobre.