La police indienne arrête plus de 2 000 hommes pour des mariages d’enfants illégaux

Parmi les personnes arrêtées cette semaine figuraient plus de 50 prêtres hindous et religieux musulmans pour avoir prétendument célébré des mariages pour des filles mineures dans l’Assam, a déclaré le chef de la police d’État, Gyanendra Pratap Singh.

En Inde, l’âge légal du mariage est de 21 ans pour les hommes et de 18 ans pour les femmes. La pauvreté, le manque d’éducation et les normes et pratiques sociales, en particulier dans les zones rurales, sont considérés comme des raisons des mariages d’enfants dans tout le pays.

“J’ai demandé à la police d’Assam d’agir avec un esprit de tolérance zéro contre le crime impardonnable et odieux contre les femmes”, a tweeté Himanta Biswa Sarma, la plus haute élue de l’État.

La ministre indienne du développement de la femme et de l’enfant, Smriti Irani, a déclaré vendredi au Parlement que cette décision permettrait aux filles de terminer leurs études et d’accéder à l’indépendance économique en plus d’atteindre la maturité physique et psychologique.