La police indienne arrête le rédacteur en chef et l’administrateur d’un site d’information indépendant après avoir mené des perquisitions

NEW DELHI (AP) — La police de New Delhi a arrêté le rédacteur en chef d’un site d’information et l’un de ses administrateurs après avoir perquisitionné les domiciles des journalistes travaillant pour le site, qui critiquait le Premier ministre Narendra Modi et son gouvernement nationaliste hindou. .

Les arrestations ont eu lieu mardi soir après que certains journalistes associés à NewsClick ont ​​été arrêtés et leurs appareils numériques saisis lors de vastes raids menés dans le cadre d’une enquête visant à déterminer si l’entreprise avait reçu des fonds de Chine. NewsClick a nié toute mauvaise conduite financière.

Suman Nalwa, porte-parole de la police, a déclaré que les arrestations avaient été effectuées en vertu d’une vaste loi antiterroriste. Le gouvernement a utilisé la loi pour étouffer la dissidence et emprisonner des militants, des journalistes et des critiques de Modi, certains passant des années en prison avant d’être jugés. Les personnes arrêtées sont le fondateur et rédacteur en chef de NewsClick, Prabir Purkayastha, et son responsable des ressources humaines, Amit Chakravarty.

Nalwa a déclaré qu’au moins 46 personnes ont été interrogées lors des perquisitions et que leurs appareils, notamment des ordinateurs portables et des téléphones portables, et que des documents ont été emportés pour examen.

Ils comprenaient des employés actuels et anciens, des contributeurs indépendants et des dessinateurs.

NewsClick a été fondée en 2009 et est considérée comme l’un des rares médias indiens disposé à critiquer Modi. Il a également été perquisitionné par des responsables indiens de l’application des lois financières en 2021, après quoi un tribunal a empêché les autorités de prendre des « mesures coercitives » contre le site Web.

Les autorités indiennes ont porté plainte contre le site et ses journalistes le 17 août, quelques semaines après qu’un article du New York Times ait affirmé que le site avait reçu des fonds d’un millionnaire américain qui avait financé la diffusion de la « propagande chinoise ».

Le même mois, le ministre indien de l’information et de la radiodiffusion, Anurag Thakur, a accusé NewsClick de propager un « agenda anti-indien », citant le rapport du New York Times, et de travailler avec le parti d’opposition du Congrès national indien. NewsClick et le parti du Congrès ont nié ces accusations.

Les organismes de surveillance des médias, dont le Comité pour la protection des journalistes, ont dénoncé les arrestations et les perquisitions et ont déclaré qu’elles faisaient partie d’une répression croissante contre les médias indépendants sous Modi.

« Il s’agit de la dernière atteinte à la liberté de la presse en Inde. Nous exhortons le gouvernement indien à cesser immédiatement ces actions, car les journalistes doivent être autorisés à travailler sans crainte d’intimidation ou de représailles », a déclaré Beh Lih Yi, coordinateur du programme Asie du CPJ, dans un communiqué.

La Editors Guild of India s’est déclarée préoccupée par le fait que l’intention des raids était de « créer une atmosphère générale d’intimidation à l’ombre de lois draconiennes ».

En février, les autorités ont perquisitionné les bureaux de la BBC à New Delhi et à Mumbai pour des accusations d’évasion fiscale, quelques jours après la diffusion en Grande-Bretagne d’un documentaire examinant le rôle de Modi dans les émeutes anti-musulmanes de 2002.

Un certain nombre d’autres organes de presse ont également fait l’objet d’enquêtes pour irrégularités financières sous le gouvernement de Modi. En Inde, les médias indépendants luttent contre la censure et le harcèlement et sont souvent confrontés à des arrestations dans l’exercice de leur travail.

La loi antiterroriste indienne impose des exigences strictes en matière de libération sous caution, ce qui signifie que les individus passent souvent des mois, voire des années, en détention sans être reconnus coupables. Les gouvernements indiens successifs ont invoqué cette loi, mais elle a été utilisée de plus en plus fréquemment ces dernières années.

Reporters sans frontières, un groupe de défense des journalistes, a classé cette année l’Inde au 161e rang dans son classement de la liberté de la presse, écrivant que la situation s’est détériorée de « problématique » à « très mauvaise ».

Certains groupes de réflexion indiens indépendants et groupes internationaux tels qu’Amnesty International et Oxfam Inde ont également été perquisitionnés et ont vu leur accès au financement bloqué ces dernières années.

Le journaliste Abhisar Sharma, dont la maison a été perquisitionnée et ses appareils électroniques saisis mardi, a déclaré qu’il ne renoncerait pas à faire son travail.

« Rien à craindre », a écrit Sharma sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Et je continuerai à interroger les gens au pouvoir et particulièrement ceux qui ont peur des questions simples. »

Les raids contre NewsClick ont ​​également suscité les critiques de l’opposition politique indienne.

« Ce ne sont pas les actions d’une « mère de la démocratie » mais d’un État autocratique et peu sûr », a écrit le député d’opposition Shashi Tharoor sur X. « Le gouvernement s’est déshonoré lui-même et a déshonoré notre démocratie aujourd’hui. »

Cheikh Saaliq, Associated Press