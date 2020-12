Des personnalités de l’opposition à Delhi et dans les États de l’Uttar Pradesh, du Pendjab et de l’Haryana ont déclaré avoir été détenues par la police sous la direction du gouvernement de M. Modi. Mardi, des policiers ont barricadé la résidence d’Arvind Kejriwal, le ministre en chef de Delhi, refusant de permettre aux travailleurs de son parti d’entrer. La police a cédé après que les travailleurs du parti aient organisé une manifestation.

L’agitation croissante des agriculteurs indiens, qui galvanise le soutien de presque toutes les sections du pays fortement agricole, a de plus en plus secoué le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi.

NEW DELHI – S’alignant carrément sur les agriculteurs indiens en colère, les dirigeants de l’opposition ont accusé mardi le gouvernement de réprimer la dissidence, affirmant qu’ils avaient été détenus alors qu’ils cherchaient à se joindre aux manifestations de plus en plus larges contre les nouvelles politiques agricoles favorables au marché du pays.

La police de Delhi, qui relève directement du gouvernement de M. Modi, avait effectivement placé M. Kejriwal en «assignation à résidence», même si la police continuait de nier l’accusation, a déclaré Manish Sisodia, vice-ministre en chef de Delhi.

«Le ministre en chef a refusé de permettre aux agriculteurs d’être mis en prison. Ils ont transformé la résidence du ministre en chef en prison », a-t-il déclaré à des journalistes devant la maison de M. Kejriwal, où plusieurs membres et sympathisants du parti se sont rassemblés pour protester.

Au cours des deux dernières semaines, des centaines de milliers d’agriculteurs de tout le pays campent à l’extérieur de New Delhi pour protester contre les nouvelles politiques agricoles de M. Modi, qu’ils considèrent comme l’effort de son gouvernement pour céder les terres des agriculteurs aux grandes entreprises. Les manifestations, qui se sont progressivement répandues dans tout le pays et reflètent de plus en plus les protestations contre une nouvelle loi controversée sur la citoyenneté, sont devenues un test de l’emprise de M. Modi sur le pouvoir dans la plus grande démocratie du monde.