La police indienne accuse les sociétés de télécommunications chinoises de financer un portail d’information faisant l’objet d’une enquête

Par Arpan Chaturvedi et Krishn Kaushik

NEW DELHI (Reuters) – La police indienne a officiellement accusé les fabricants chinois de smartphones Xiaomi Corp et Vivo Mobile d’avoir aidé à transférer illégalement des fonds vers un portail d’information faisant l’objet d’une enquête pour diffusion de propagande chinoise, ont montré vendredi des documents.

Un porte-parole de Xiaomi Inde a fermement nié cette accusation. Un porte-parole de Vivo n’a pas répondu immédiatement aux demandes répétées de commentaires, pas plus que le portail d’information NewsClick, qui a nié tout acte répréhensible dans le passé.

Les groupes de défense des droits des médias et d’opposition en Inde ont déclaré que l’enquête sur NewsClick et les accusations qui l’entourent faisaient partie d’une répression contre la presse – une accusation rejetée par le gouvernement.

Les allégations ont été exposées dans une plainte déposée par la police le 17 août.

Il a été partagé vendredi avec les avocats des personnes nommées dans la plainte, quelques jours après que des policiers ont perquisitionné le bureau de NewsClick à New Delhi et les domiciles des journalistes, puis ont arrêté son fondateur-rédacteur en chef Prabir Purkayastha et un haut responsable administratif.

La plainte, dont une copie a été vue par Reuters, accusait Purkayastha de NewsClick de conspirer avec un groupe bénévole peu connu pour perturber la souveraineté de l’Inde et provoquer la désaffection.

Le document de la police indique que, dans le cadre de ce plan, d’importantes sommes d’argent ont été reçues de Chine pour diffuser des informations biaisées critiquant les politiques et les projets indiens et défendant les politiques et les programmes chinois.

« On apprend en outre que de grandes sociétés chinoises de télécommunications comme Xiaomi, Vivo, etc. ont constitué des milliers de sociétés écrans en Inde en violation » des lois indiennes sur les devises étrangères « pour avoir injecté illégalement des fonds étrangers en Inde dans le cadre de cette conspiration », indique la plainte. .

Un officier supérieur de la police a confirmé que le document était authentique et qu’il contenait des allégations sur ces deux sociétés.

« Nous n’avons aucune connaissance à ce sujet. Nous nions fermement les allégations portées contre Xiaomi dans le FIR », a déclaré le porte-parole de Xiaomi India, faisant référence au premier rapport d’information alors qu’une plainte à la police est officiellement déposée en Inde.

L’histoire continue

« Xiaomi mène ses opérations commerciales dans le plus grand respect et dans le strict respect des lois applicables. Toute allégation de complot est totalement sans fondement », a déclaré le porte-parole.

Xiaomi et Vivo font partie des plus grandes marques de téléphones en Inde.

Le document de la police ne donne pas plus de détails sur la manière dont l’information a été obtenue, ne fournit aucune preuve de l’implication des entreprises et n’indique pas quelles mesures la police envisage actuellement.

NewsClick a déclaré cette semaine qu’il ne publiait aucune nouvelle ou information à la demande d’une entité ou d’une autorité chinoise. Ses avocats ont contesté la plainte devant la Haute Cour de Delhi.

La Chine a rejeté les accusations d’ingérence en Inde dans le passé et a exhorté New Delhi à offrir un environnement juste et non discriminatoire aux entreprises chinoises.

Les liens entre l’Inde et la Chine se sont détériorés depuis un affrontement militaire en 2020 sur leur frontière contestée de l’Himalaya, au cours duquel 20 soldats indiens et quatre soldats chinois ont été tués.

Bien que les tensions frontalières se soient depuis atténuées après plusieurs séries de négociations militaires et diplomatiques, New Delhi affirme que les relations ne pourront pas revenir à la normale tant qu’il n’y aura pas de désengagement et de désescalade complets.

(Reportage supplémentaire de Munsif Vengattil à Bengaluru ; édité par YP Rajesh et Andrew Heavens)