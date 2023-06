La police indienne accuse le chef de la fédération de lutte de harcèlement sexuel

La police indienne a déposé jeudi des accusations de harcèlement sexuel et d’intimidation criminelle contre le chef de la fédération de lutte du pays, membre puissant du parti au pouvoir Bharatiya Janata, à la suite de plaintes déposées par des lutteuses.

Le procureur général Atul Srivastav a lu les accusations portées contre Brij Bhushan Sharan Singh, députée du parti du Premier ministre Narendra Modi, lors d’une audience devant le tribunal de la capitale New Delhi.

S’il est reconnu coupable, il encourt jusqu’à trois ans de prison.

Dans une interview accordée mercredi aux médias locaux, Singh a rejeté toutes les allégations portées contre lui.

Après la lecture des accusations, un assistant de Singh a déclaré que le législateur « continuera à coopérer avec la police et respectera la décision du tribunal ». La prochaine audience est prévue plus tard ce mois-ci.

Plaintes et protestations

Un responsable de la police enquêtant sur l’affaire a déclaré la semaine dernière que plus de 155 personnes avaient été interrogées dans le cadre des enquêtes, qui faisaient suite à des mois de plaintes des meilleurs lutteurs du pays, dont plusieurs médaillés des Jeux olympiques et asiatiques.

Les lutteurs ont commencé un sit-in de protestation contre le manque d’action en avril et ont été brièvement détenus par la police à New Delhi alors qu’ils nettoyaient le site le mois suivant.

REGARDER | Les lutteuses protestent : Violentes répressions en Inde alors que des lutteuses d’élite protestent contre le harcèlement sexuel

Les images des athlètes traînés et emmenés dans des bus sont devenues virales, suscitant les critiques des meilleurs athlètes et des politiciens de l’opposition.

Les lutteurs ont également menacé de jeter leurs médailles dans le Gange – le fleuve le plus sacré de l’Inde – avant d’accepter de rencontrer le ministre de l’Intérieur Amit Shah et plus tard le ministre des Sports.

Au milieu de l’indignation croissante, les lutteurs ont suspendu leur manifestation après que le ministre des Sports Anurag Thakur a promis un délai jeudi pour conclure l’enquête sur Singh.

Srivastav a déclaré aux journalistes à l’extérieur du tribunal que deux plaintes avaient été déposées contre la police dans cette affaire.

« Nous avons déposé des accusations criminelles dans une affaire déposée par six lutteurs, mais nous avons demandé la clôture de l’autre affaire déposée au nom d’un mineur alléguant du harcèlement sexuel », a-t-il déclaré.

Les accusations portées par la mineure, qui auraient pu entraîner une peine plus sévère si elles étaient prouvées, ont été abandonnées après que son père a retiré les allégations, a-t-il déclaré.

L’affaire a provoqué un tollé international.

Ce mois-ci, Sport and Rights Alliance, une coalition mondiale d’organisations non gouvernementales qui promeut les droits de l’homme dans le sport, a exhorté le Comité international olympique à assurer une enquête transparente, indépendante et impartiale sur les allégations.

« Il faut beaucoup de courage pour briser le silence et divulguer un cas d’abus sexuel », a déclaré la coordinatrice du réseau, Joanna Maranhao.