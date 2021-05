La police indienne a battu les briseurs de règle de Covid avec des bâtons alors que des centaines de cadavres se déversent dans le Gange depuis des tombes peu profondes

Les COPS battent les briseurs de règles de verrouillage avec des matraques dans un État indien alors que le pays se bat contre une deuxième vague paralysante de cas et de décès de Covid.

Cela survient alors que des masses de cadavres enterrés dans des tombes de sable peu profondes échouées sur les rives du Gange avec des coûts de crémation triplant alors que l’Inde est aux prises avec une dévastation généralisée causée par le coronavirus.

La police a été photographiée en train de frapper des briseurs de règle de Covid avec des bâtons dans l’Assam[/caption]

Des corps enterrés dans des tombes peu profondes se sont échoués sur les rives du Gange[/caption]

La police a été forcée d’exhorter les habitants de l’Uttar Pradesh – l’État le plus peuplé du pays – à ne pas jeter les corps de leurs proches dans l’eau alors que des milliers de personnes continuent de mourir chaque jour dans le pays.

Des pluies torrentielles ont exposé d’innombrables corps enveloppés de tissus orange, jaunes et rouges sur une large rive plate à Prayagraj – ce qui laisse supposer qu’il s’agit des restes des victimes de Covid-19.

Les autorités auraient dû intensifier leur réponse après que des chiens et des aigles ont été vus se cacher autour de cadavres.

Dans les jeeps et les bateaux, la police a utilisé des haut-parleurs portables avec des microphones demandant aux gens de ne pas jeter de corps dans la rivière.

Alors que les responsables affirment que les enterrements au bord de la rivière ont eu lieu pendant des décennies, davantage semblent s’appuyer sur cette pratique en raison du nombre considérable de personnes qui meurent à l’ombre de la pandémie.

Navneet Sehgal, un porte-parole du gouvernement de l’État, a démenti dimanche les informations des médias locaux selon lesquelles plus de 1000 cadavres de victimes de Covid avaient été récupérés dans les rivières au cours des deux dernières semaines.

«Je parie que ces corps n’ont rien à voir avec Covid», dit-il.

On pense que de plus en plus de personnes se sont débarrassées des corps alors que les cas montent en flèche à cause de Covid[/caption]

La police exhorte les gens à se débarrasser des corps dans la rivière[/caption]

Il a déclaré que certains villageois n’ont pas incinéré leurs morts comme il est d’usage, en raison d’une tradition hindoue pendant certaines périodes d’importance religieuse, et les ont plutôt jetés dans les rivières ou en creusant des tombes sur les berges.

Rahul Gandhi, ancien président du Congrès, a pris une photo du Premier ministre indien Narendra Modi, affirmant que les scènes avaient fait pleurer «Mère Ganga».

« Celui qui a dit que Ganga l’a appelé, a fait pleurer Mère Ganga », a déclaré Gandhi dans un tweet publié en hindi.

Ramesh Kumar Singh, membre de Bondhu Mahal Samiti, une organisation philanthropique qui aide à incinérer les corps, a déclaré que le nombre de décès était très élevé dans les zones rurales.

Il a affirmé que les pauvres avaient jeté des corps dans la rivière par désespoir à cause du coût exorbitant des derniers rites et de la pénurie de bois.

Le coût de la crémation a triplé jusqu’à 15 000 roupies (150 £).

Pendant ce temps, les médecins ont averti les gens d’éviter d’utiliser de l’eau pour boire ou à toute autre fin, car cela pourrait entraîner une infection due à la contamination des corps décomposés.

« Les gens devraient prendre des mesures de précaution et éviter d’utiliser de l’eau car cela pourrait entraîner une infection en raison des cadavres flottant dans différents districts des deux États », a déclaré Ashish, un médecin de la région.

Cela survient alors que l’Inde lutte contre la flambée du nombre de cas et de décès[/caption]

L’État indien de l’Assam a imposé un couvre-feu strict pour réduire le taux d’infection[/caption]

Les responsables de la police surveilleraient de près les cadavres laissés dans la rivière.

KP Singh, un haut responsable de la police, a déclaré que les autorités avaient réservé un terrain de crémation sur la berge de Prayagraj pour ceux qui sont morts de Covid, mais la police n’autorisait plus aucun enterrement sur le bord de la rivière.

Les autorités de l’État de Sehgal ont trouvé un petit nombre de corps sur les berges, a-t-il dit, mais n’ont pas donné de chiffre.

La semaine dernière, 71 corps ont été récupérés après avoir été lavés dans l’État voisin du Bihar.

Des autopsies ont été effectuées mais la cause du décès n’a pas pu être confirmée en raison de la décomposition.

Une douzaine de cadavres ont également été retrouvés la semaine dernière enterrés dans le sable à deux endroits au bord de la rivière à Unnao.

Le magistrat du district Ravindra Kumar a déclaré qu’une enquête était en cours pour identifier la cause du décès.

Les flics d’Assam appliquent de nouvelles règles de verrouillage en punissant les briseurs de règles[/caption]

Les gens ne sont pas autorisés à sortir entre midi et 5 heures du matin dans l’Assam[/caption]

Les deux grands États de l’Inde, l’Uttar Pradesh et le Bihar, avec près de 358 millions d’habitants au total, sont parmi les plus touchés par la vague de virus qui balaie le pays avec un nombre de morts dévastateur.

Cela intervient alors que de nouvelles ordonnances de verrouillage ont été mises en place dans l’Assam alors que l’État est aux prises avec une augmentation du taux d’infection.

La police applique strictement des mesures et a été photographiée en train de punir ceux qui enfreignent les règles.

Des officiers brandissant des matraques ont été vus courir après ceux qui ignoraient un nouveau couvre-feu et les frappaient même avec les longues chauves-souris.

Au cours des 15 derniers jours, l’État du nord-est a enregistré 71 856 – selon le département de la santé.

Samedi, les autorités de l’Assam ont interdit aux personnes de se trouver dans la rue entre midi et 5 heures du matin dans le but de freiner l’augmentation rapide du nombre de cas.

Un ordre signé par le secrétaire en chef de l’Assam, Jishnu Baruah, verra également le maintien d’une règle bizarre de pair-impair pour les voitures.





Il stipule que les véhicules avec des numéros d’immatriculation impairs seront autorisés les jours impairs, tandis que les immatriculations paires ont le feu vert pour voyager les jours pairs.

Le nombre d’infections à coronavirus en Inde a atteint près de 24,7 millions dimanche, augmenté de 311170 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, tandis que les décès ont augmenté de 4077.

Le décompte de la nation sud-asiatique s’élève à 24,68 millions et le nombre de morts à 270 284, selon les données du ministère de la Santé.