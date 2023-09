La police inculpe un homme dans une épave meurtrière en Géorgie, affirmant que les conducteurs couraient à plus de 100 mph

DULUTH, Géorgie (AP) — Un homme de Géorgie a été accusé d’homicide au volant après que la police a déclaré qu’il était l’un des deux conducteurs roulant à des vitesses supérieures à 100 mph (160 km/h) lors d’un accident le 4 septembre qui a tué cinq adolescents dans la banlieue d’Atlanta. Autoroute.

La police du comté de Gwinnett a déclaré qu’Emanuel Rene Esfahani, un homme de Lawrenceville âgé de 20 ans, s’était rendu mardi et était accusé de cinq chefs d’accusation d’homicide au volant. Il est également accusé de conduite imprudente, de course automobile, d’excès de vitesse, de changement de voie dangereux et de non-port de la ceinture de sécurité.

Esfahani était détenu en prison sans caution fixée mercredi. Un greffier du tribunal de première instance du comté de Gwinnett a déclaré qu’aucune comparution devant un juge n’était encore prévue et qu’aucun avocat ne figurait dans les archives judiciaires. L’Associated Press n’a pas pu trouver immédiatement un numéro de téléphone associé à l’adresse d’Esfahani.

Les enquêteurs affirment qu’Esfahani faisait la course avec une camionnette conduite par Hung Nguyen, 18 ans, vers 4 heures du matin le jour de la fête du Travail sur Georgia 316, lorsque les deux hommes sont tombés sur un véhicule plus lent. La police dit croire qu’Esfahani, au volant d’une Infiniti G35, a fait un écart dans la voie d’arrêt d’urgence de droite sur une rampe de survol incurvée qui rejoint l’Interstate 85 pour dépasser le véhicule, tandis que Nguyen l’a dépassé par la gauche.

Mais Esfahani est tombé sur un camion arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence et a fait un écart à gauche, heurtant le Toyota Tacoma de Nguyen. Le camion a alors commencé à tourner et à rouler, selon les enquêteurs, plongeant par-dessus une barrière en béton et s’élevant de 37 pieds (11,3 mètres) jusqu’au sol, venant s’immobiliser la tête en bas sur une rampe de sortie adjacente.

L’épave a tué Nguyen et quatre passagers : Katy Gaitan, 17 ans, d’Atlanta, Ashley Gaitan, 16 ans, d’Atlanta, Coral Lorenzo, 17 ans, d’Atlanta et Abner Santana, 19 ans, de Lawrenceville. Les sœurs Gaitan et Lorenzo étaient étudiants à la Lakeside High School dans le comté de DeKalb.

Un passager du Tacoma a survécu. Jonathan Reyes, 18 ans, a été légèrement blessé et est sorti de l’hôpital un jour plus tard.

Deux passagers du camion ont été éjectés lors de l’accident, ont indiqué les enquêteurs. L’un d’entre eux ne portait pas de ceinture de sécurité, mais les enquêteurs n’ont pas pu déterminer si le deuxième passager en portait une.

Un troisième conducteur sur la rampe de sortie a heurté l’une des victimes éjectées du Tacoma, a déclaré le capitaine de police du comté de Gwinnett, Ryan Winderweedle. Il a déclaré que le conducteur du troisième véhicule avait été blessé lorsqu’il s’était arrêté et avait tenté de quitter la chaussée en escaladant un mur sur un pont. Le troisième conducteur est tombé d’environ 7,6 mètres dans un ruisseau, se brisant plusieurs os.

L’accident s’est produit à environ 37 kilomètres au nord-est du centre-ville d’Atlanta.