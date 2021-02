La police inculpe des manifestants anti-lockdown à Dublin après que l’homme a lancé un FEU sur le visage d’un officier (VIDEOS)

Des centaines de manifestants se sont rassemblés à Dublin pour protester contre les politiques restrictives de verrouillage de l’Irlande. Mais la réunion du samedi est rapidement devenue violente, la police étant bombardée de bouteilles, de canettes et même de feux d’artifice.

Le premier verrouillage national de l’Irlande en 2020 a été le plus long d’Europe, et les restrictions nationales actuellement en place ont été classées au quatrième rang des plus dures au monde – et les plus dures d’Europe – par des chercheurs de l’Université d’Oxford. Le plus haut niveau de restrictions devant rester en place jusqu’au début avril au plus tôt, des centaines de manifestants se sont rassemblés samedi à Dublin pour protester contre les mesures.

Après s’être rassemblés symboliquement au General Post Office, où les révolutionnaires irlandais ont déclaré leur indépendance de la Grande-Bretagne il y a plus d’un siècle, la foule de centaines de personnes a marché vers St. Stephen’s Green, un parc qui avait été fermé par la police en prévision de la manifestation.

La manifestation s’est transformée en violence en cours de route. Les policiers bloquant la route vers le parc ont été chahutés et criés par les manifestants. Une séquence vidéo a ensuite montré un manifestant tirant un feu d’artifice sur le visage d’un officier à bout portant.

Un manifestant anti-lockdown tirant une roquette sur Garda sur Grafton Street plus tôt. pic.twitter.com/1ZUTC1cCCA – Photographe Padraig O’Reilly (@padraig_reilly) 27 février 2021

La police a répondu avec une charge de matraque directement dans la foule alors que d’autres feux d’artifice étaient lancés. Les délinquants qui n’ont pas fui à temps ont été massacrés au sol, et « Un certain nombre d’arrestations » ont été rapportés par la ministre de la Justice Helen McEntee. RTÉ News plus tard déclaré 23 personnes ont été arrêtées et un policier emmené à l’hôpital.

Les agents ont également été bombardés de canettes et de bouteilles de bière alors qu’ils tentaient de retenir la foule de St. Stephen’s Green.

Gardaí s’est affronté avec des manifestants anti-lockdown sur Grafton Street à Dublin cet après-midi. Une manifestation était prévue au Stephen’s Green à 14 heures. pic.twitter.com/1uHPDBmtlG – TheJournal.ie (@thejournal_ie) 27 février 2021

La manifestation a été condamnée par McEntee comme «Brutalité insensée» et par Tánaiste (vice-premier ministre) et l’ancien premier ministre Leo Varadkar comme portant atteinte à la «Des sacrifices que des millions de personnes ont consentis au cours des 12 derniers mois.»

Bien que le verrouillage de l’Irlande soit plus sévère que les mesures prises dans la plupart des pays européens, les manifestations ont jusqu’à présent été modestes et pacifiques, à l’exception des fracas de samedi et d’un grondement précédent en octobre. L’Autriche, le Danemark et les Pays-Bas ont tous vu de violentes manifestations éclater ces dernières semaines.

Aussi sur rt.com La minorité « complètement provocante » n’a aucun respect pour les règles de Covid-19, selon la police, car près de 70000 amendes ont été prononcées en Angleterre et au Pays de Galles

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!