La police impose une zone d’exclusion du cénotaphe avant une manifestation pro-palestinienne à Londres

Il ya 1 heure

Rishi Sunak a exhorté les manifestants à être « conscients de la peur et de la détresse des communautés juives et musulmanes » lorsqu’ils se rassembleront samedi.

Le Met a expliqué comment il entend contrôler les manifestations tout au long du week-end et déploiera 1 850 agents de l’ordre public en service samedi et 1 375 autres dimanche.

Une zone d’exclusion sera en place autour du cénotaphe et d’une grande partie de Whitehall, ce qui, selon le Met, interdira “de fait” les manifestants de ces endroits et va plus loin que les mesures de sécurité habituellement déployées autour du site clé du Souvenir.

Mais vendredi, la force a réitéré ses inquiétudes concernant les groupes dissidents perturbateurs, affirmant que leur « comportement s’est intensifié et est devenu plus violent et plus pénible pour le public » à mesure que les manifestations hebdomadaires se poursuivaient.