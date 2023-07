La police identifie une femme tuée dans une fusillade de jour dans l’est de Toronto

La police de Toronto a identifié une femme décédée à la suite d’une fusillade pendant la journée dans un quartier animé de l’est de la ville vendredi.

La victime a été identifiée comme étant Karolina Huebner-Makurat, 44 ans, de Toronto, a indiqué la police dans un communiqué de presse publié samedi. Elle a été touchée par une balle perdue, selon la police.

Huebner-Makurat est la 32e victime d’homicide dans la ville cette année, selon la police.

Juste avant 12 h 30 vendredi, la police a reçu un appel pour une fusillade dans le secteur de la rue Queen Est et de l’avenue Carlaw.

Selon la police, il y a eu une altercation physique entre trois hommes lorsque deux d’entre eux ont sorti des armes de poing et se sont tiré dessus.

La femme se promenait dans le secteur et a été touchée par une balle perdue, a indiqué la police. Elle a été transportée à l’hôpital où elle a ensuite été déclarée morte.

Des membres de la communauté ont laissé des fleurs à l’endroit où Huebner-Makurat a été tué par balle. (Radio-Canada)

Samedi, plusieurs membres de la communauté de Leslieville ont déposé des fleurs à l’endroit où Huebner-Makurat a été tué par balle.

Joanne Robb, l’une des résidentes qui a apporté des fleurs, a déclaré qu’elle l’avait fait « juste pour me rendre hommage ».

« C’est triste, très triste », a-t-elle déclaré à CBC Toronto.

« Une attaque contre notre quartier »

« C’est notre quartier et ça nous brise le cœur, c’est comme une agression contre notre quartier », a déclaré Urmi Desai, une autre habitante.

Sarah Deas, l’une des dernières personnes à avoir vu Huebner-Makurat en vie, a déclaré qu’elle avait couru pour l’aider et la réconforter.

« À ce moment-là, personne n’était vraiment sûr de ce qui s’était passé, comme s’il s’agissait d’une vraie arme à feu – quelqu’un a pensé que c’était une arme à balles BB », a-t-elle déclaré à CBC Toronto.

« Peu de temps après qu’ils aient commencé à pratiquer la RCR sur la femme … c’était tellement traumatisant et triste. »

Deas a déclaré: « J’aimerais qu’il y ait plus de mesures de sécurité dans diverses communautés, en particulier à Leslieville, mais, vous savez, il se passe clairement beaucoup de choses dans toute la ville. »

Selon la police, les suspects ont fui la zone à pied.

La police a initialement déclaré qu’elle recherchait trois suspects, mais samedi, elle a déclaré que deux suspects étaient toujours en attente.

Le premier suspect est décrit comme un homme d’environ six pieds de haut, de corpulence moyenne et portant une chemise blanche. Le deuxième suspect masculin portait un t-shirt foncé à imprimé floral et un jean bleu.

La police demande aux membres du public qui ont une vidéo de caméra de tableau de bord ou une vidéo CCTV de la région de contacter les enquêteurs. Toute personne ayant des informations est priée de contacter Crime Stoppers.