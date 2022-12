La police identifie une femme tuée dans un double coup de couteau au hasard dans le métro de Toronto

La police de Toronto a identifié une femme décédée après le double coup de couteau de jeudi dans une rame de métro. Un homme de Toronto fait maintenant face à deux accusations en lien avec l’attaque, selon la police.

La Torontoise Vanessa Kurpiewska, 31 ans, est décédée après avoir été poignardée peu après 14 heures, selon les enquêteurs.

Une femme de 37 ans qui a également été blessée dans l’attaque a été soignée pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger et a ensuite été libérée de l’hôpital, a indiqué la police dans un communiqué de presse vendredi.

La police a été appelée au poste de High Park pour des informations faisant état d’une personne qui aurait agressé et poignardé des personnes. Un homme a été interpellé sur place.

La police a enquêté sur deux coups de couteau à la station de métro High Park jeudi après-midi. (Yan Theoret/CBC)

Selon la police, Neng Jia Jin, 52 ans, a été accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre.

L’accusé et les victimes ne se connaissaient pas, selon la police.

Jin a fait une brève comparution devant le palais de justice de l’ancien hôtel de ville vendredi, où on lui a lu une liste de noms de personnes qu’il ne peut pas contacter. Le tribunal a également prononcé une interdiction de publication des noms figurant sur cette liste.

Jin restera en détention jusqu’à sa prochaine comparution devant le tribunal le 14 décembre.

Attaques violentes multiples contre la propriété de TTC

L’attaque de jeudi était la dernière d’une série d’incidents violents sur la propriété de la Toronto Transit Commission (TTC) cette année.

En avril, une femme a été blessée lorsqu’elle a été poussée sur les voies du métro à la station Bloor-Yonge. Elle a survécu en se pressant contre le quai du métro pour éviter d’être heurtée par un train venant en sens inverse.

La femme poursuit maintenant la TTC pour 1 million de dollars.

Quelques jours avant cet incident, un homme a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été poignardé sur le quai de la gare de St. George. La police a procédé à des arrestations dans les deux cas.

Puis en juin, une femme de 27 ans a été attaquée dans un bus de la TTC lorsqu’un homme a versé une substance liquide sur elle et l’a enflammée. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital Sunnybrook où elle est décédée plus tard.

Un homme de 33 ans a ensuite été arrêté et accusé de meurtre au premier degré.

Plus de personnel et de police seront affectés à la TTC

Le maire de Toronto, John Tory, a qualifié l’attaque de jeudi de choquante et a déclaré que les gens peuvent s’attendre à une plus grande présence policière sur la TTC.

“Nous ne pouvons jamais accepter que des actes de violence de ce type se produisent n’importe où dans notre ville”, a déclaré Tory sur Twitter.

“Mes pensées vont à la famille et aux amis de la femme qui a perdu la vie.

“Nous devrons simplement nous asseoir à nouveau avec la TTC et les responsables de la police pour voir ce que nous pouvons faire de plus pour assurer la sécurité des passagers de la TTC au-delà des nombreuses mesures que la TTC a mises en place”, a ajouté Tory.

Les passagers de la TTC se rassemblent devant la gare de Yonge-Bloor le 17 avril 2022, après qu’une femme a été poussée sur les voies du métro. (Radio-Canada)

Pendant ce temps, le PDG de TTC, Rick Leary, a déclaré que l’agence de transport en commun ajouterait plus d’agents spéciaux et de personnel en uniforme au système de métro, à partir de jeudi, en réponse aux coups de couteau.

“La TTC déplace des centaines de millions de clients chaque année sans incident, mais cherche constamment des moyens d’améliorer la sécurité”, a-t-il déclaré.

La section locale 113 de l’Amalgamated Transit Union (ATU), qui représente près de 12 000 employés de la TTC, a qualifié l’attaque de jeudi d'”insensée”.

“La section locale 113 de l’ATU, ainsi que les citoyens de Toronto, sont scandalisés par ces actes de violence répétés dans les transports en commun et exigent que la ville de Toronto et la TTC prennent au sérieux la sécurité des transports en commun et agissent maintenant de toute urgence”, a déclaré le syndicat dans un communiqué. déclaration sur Twitter.

“Attendre n’est pas une option.”